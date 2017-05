Radiohead dejaron ‘Lift’ fuera de ‘OK Computer’ porque no querían hacerse igual de famosos que Alanis

Este 23 de junio se publica una suculenta reedición de ‘OK Computer’, la obra maestra de Radiohead -o una de ellas- con motivo de su 20 aniversario. La reedición incluye el disco original, las caras b y tres temas inéditos que el grupo ha tocado en directo pero cuyas versiones de estudio jamás han visto la luz. Estas son ‘I Promise’, ‘Man of War’ y ‘Lift’.

Esta mañana, Ed O’Brien -guitarrista y percusionista en Radiohead, entre otras cosas- ha concedido una entrevista en BBC 6 para hablar sobre esta reedición y ha hecho unas declaraciones curiosas. O’Brien recuerda el tiempo en que el grupo teloneó a Alanis Morissette previamente a la publicación de ‘OK Computer’ y asegura que una de las canciones inéditas de ‘OK Computer’, ‘Lift’, no entró en el disco porque era demasiado buena y el grupo no quería hacerse igual de famoso que Alanis, que en ese momento presentaba ‘Jagged Little Pill’, su disco más vendido, entorno a las 30 millones de copias.

O’Brien explica: “Si ‘Lift’ hubiera estado en [‘OK Computer’], nos hubiera llevado más lejos y seguramente habríamos vendido más discos”. El músico defiende que la presión del éxito habría hechos sentir al grupo amenazado con “una pistola apuntándonos en la cabeza”. “Nos deshicimos de ‘Lift’ subconscientemente porque ‘OK Computer’ hubiera sido igual de popular que ‘Jagged Little Pill’ y eso nos hubiera matado”. En resumen, Radiohead evitó algo peor que otro ‘Creep’: un posible hit mucho mayor. Mejor para ellos: una canción menos que retirar de sus setlist durante años.