Tras su divorcio, Brad Pitt ha entendido el R&B y ha descubierto a Frank Ocean

B rad Pitt, el actor (¿quién si no?), ha concedido una entrevista a GQ Style en la que ha hablado, un poco así por encima, de los tumultuosos seis últimos meses de su vida, los que han sucedido a su mediático divorcio de Angelina Jolie, aunque sin mencionar a esta explícitamente. Pitt no se corta en hablar sobre sus problemas con el alcohol y la marihuana (ha dejado ambas cosas), se manifiesta sobre su nueva afición a la escultura (se considera más escultor que actor) y recuerda algunas de sus películas.

Pero también ha hablado de música. Pitt ha dicho que ha descubierto el R&B después de escuchar a una mujer que había perdido a nueve familiares reír con intensidad. “Estoy harto de interpretar papeles de personajes que sufren: he hecho mucho turismo emocional en ese sentido”, asegura. “Cuando escuché reír a esa madre africana, entendí el R&B por primera vez. El R&B procede de un lugar de sufrimiento, pero es una celebración. Para mí, el R&B es acoger lo que se ha ido. Es esa mujer africana que es capaz de reír con más ímpetu de lo que yo jamás he podido”.

Pitt destaca dos artistas R&B en concreto que ha escuchado en los últimos tiempos: uno curiosamente es Marvin Gaye y su disco ‘Here, My Dear’ -su famoso disco post-divorcio- y el otro, Frank Ocean. Pitt opina que Ocean es un “joven muy especial”, aunque no aclara si es más de ‘channel ORANGE’ o de ‘Blonde’. “No tiene canción mala”, indica, no obstante. “Ocean es honesto hasta el tuétano, él llega a la verdad más bruta”. Pitt procede a hablar sobre otro descubrimiento: la terapia. No a la musical, sino a la psicológica. “Me encanta, me encanta”, insiste.