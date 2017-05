Tyler, the Creator cancela su gira europea, lo que incluye el FIB

El rapero Tyler, the Creator ha cancelado su gira europea. Esto incluye una fecha en España, concretamente en el Festival Internacional de Benicàssim, donde actuaba el 13 de julio. Tyler ha anunciado la cancelación en un escueto tuit: “ya no habrá gira europea, lo siento, otra vez será”. A ver si es verdad. El rapero tenía fechas en Hamburgo, Colonia, Ámsterdam, Lisboa, París y Frankfurt. Ninguna en Reino Unido, que Tyler no puede visitar desde que se vetara su entrada en 2015. La responsable de este veto fue la Secretaria de Interior, hoy Primera Ministra, Theresa May.

Tyler presentaba en el FIB ‘Cherry Bomb’, su último disco, editado en 2015. Recientemente se ha sumado a ‘Biking’ de Frank Ocean, donde también ha colaborado Jay-Z. El rapero es conocido por su hip-hop experimental y por pertenecer al colectivo Odd Future, del que precisamente ha salido también Frank Ocean. Este ha colaborado en dos canciones de Tyler, ‘She’ y ‘Slater’.

El FIB se celebra del 13 al 16 de julio y su cartel incluye a grandes nombres como Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Kasabian, Los Planetas, Foals, Deadmau5, Liam Gallagher o Ride, además de a Crystal Fighters, Dua Lipa, KAYTRANADA, Years & Years o La Casa Azul, entre muchísimos otros.