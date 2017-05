Mac DeMarco / This Old Dog

Mac DeMarco ha vuelto a hacerlo. Pese a esa cara de gamberro, una especie de Alfred E. Neuman de carne y hueso con pinta de tocar en un grupo garage punk, el músico canadiense presenta otra nueva colección de canciones románticas con apariencia inofensiva y envoltorio deliberadamente kitsch que, sin saber muy bien cómo, se instala en nuestra mente de forma indeleble.

Ya ocurría con ‘Salad Days’, su anterior álbum, y vuelve a ocurrir con este. Solo que esta vez, se mueve hacia adelante, a posiciones que encajan incluso menos con su estética. Y es que en ‘This Old Dog’ DeMarco se devanea con soltura en los territorios de out-rock-folk que ya le conocíamos: ese candor electro-acústico deslavazado, aparentemente perezoso y lo-fi, que tan pronto nos lleva a territorios de los últimos Wilco (‘This Old Dog’, ‘Still Beating’), a la sorna de Jonathan Richman (‘One Another’, ‘Baby, You’re Out’) o el neo-blues a lo Kurt Vile pero menos tóxico (‘My Old Man’).

Pero esta vez, sin inmutarse lo más mínimo, también es capaz de enfundarse un (virtual) traje a lo Sean Nicholas Savage, vintage pero destartalado, como si se pusiera un disfraz que, sorprendentemente, le quedara como hecho a medida. Una parcela casi inédita (ya la visitó en ‘Chamber of Reflection’, de su anterior álbum) en la que el de Edmonton, armado de sonidos sintetizados teóricamente vetustos, encuentra y nos regala algunas de las joyas del disco, como son ‘For The First Time’, ’On The Level’, ‘One More Love Song’ o una tramposa ‘Moonlight on the River’, que se va envenenando con el paso de los minutos hasta un final que corta el aliento.

En su nuevo álbum de estudio, DeMarco equilibra estas dos facetas aparentemente inconexas y logra que resulten del todo lógicas. Nuevamente, no estamos ante un disco impecable de DeMarco y ‘This Old Dog’ tiene sus flaquezas, con temas que no imprimen tanta huella como el resto o que redundan sin excitar ni sorprender. Pero, como decía, su mayor mérito es su capacidad para hacer canciones y discos con más enjundia y recorrido de los que aparentan en sus primeras escuchas. ‘This Old Dog’ y sus mejores canciones son otra buena muestra de ello.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘For The First Time’, ‘Baby, You’re Out’, ‘On The Level’, ‘Still Beating’, ‘One More Love Song’

Te gustará si te gusta: Sean Nicholas Savage, Kurt Vile, Ariel Pink

Escúchalo: Spotify