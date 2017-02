Mac DeMarco estrena dos adelantos de su nuevo disco de “rock italiano”

Mac DeMarco es uno de los iconos del rock independiente anglosajón más reconocibles y queridos de los últimos tiempos. Sus canciones despreocupadas, punteos relajados y letras cercanas llenas de romanticismo e inseguridad, así como su simpatía y buen rollo con sus fans, le han convertido en una pequeña estrella en el circuito más allá de América del Norte (él es canadiense) gracias a discos como ‘Salad Days’.

Hoy, DeMarco ha anunciado nuevo disco, ‘This Old Dog’. Sale el 5 de mayo. El artista lo adelanta con dos singles, el tema titular y ‘My Old Man’, las dos primeras pistas del álbum, que presentan un sonido ligeramente distinto a los trabajos anteriores, más relajado si cabe y con una mayor presencia de la guitarra acústica, al mismo tiempo que el sintetizador parece haber adoptado un papel más prominente. DeMarco lo ha grabado durante su mudanza a la costa oeste americana y dice que es su “disco acústico aunque no es un disco acústico en absoluto”. “Soy italiano así que es mi disco de rock italiano”, asegura.

La última referencia de DeMarco era el EP ‘Another One’, editado en 2015.

DeMarco presentará ‘This Old Dog’ en la próxima edición de Primavera Sound.

‘This Old Dog’:

01 My Old Man

02 This Old Dog

03 Baby You’re Out

04 For the First Time

05 One Another

06 Still Beating

07 Sister

08 Dreams From Yesterday

09 A Wolf Who Wears Sheeps Clothes

10 One More Love Song

11 On the Level

12 Moonlight on the River

13 Watching Him Fade Away