“El sistema solo sueña en la oscuridad total”: el aforismo de The National que presenta su nuevo disco

‘Trouble Will Find Me’ por fin tendrá sucesor: The National ha anunciado hoy su nuevo disco, ‘Sleep Well Beast’, para el 8 de septiembre. Ha producido el disco Aaron Dessner, integrante de The National, con la colaboración de otros dos compañeros, Matt Berninger y su hermano gemelo Bryce Dessner. ‘​Sleep Well Beast​’ llegará en CD, doble LP y formato digital.

El álbum, que se presume oscuro desde su misma portada, se presenta con el single ‘The System Only Believes in Total Darkness’. Un título aforístico que no tiene mucho que ver, en principio, con el contenido de la letra de la canción, que parece hablarnos de una relación amorosa al borde del precipicio. “Creí que esto funcionaría después de un tiempo”, canta Berninger; “ahora dices que exijo demasiada atención / no perder más fe supone suficiente luz para este sitio / dijimos que solo moriríamos de secretos oscuros”.

Este es el tracklist de ‘Sleep Well Beast’, del que no podemos dejar de destacar el título de la pista 11, ‘Dark Side of the Gym’. El lado oscuro del gimnasio. Pura intriga.

‘Sleep Well Beast’:

01 Nobody Else Will Be There

02 Day I Die

03 Walk It Back

04 The System Only Dreams in Total Darkness

05 Born to Beg

06 Turtleneck

07 Empire Line

08 I’ll Still Destroy You

09 Guilty Party

10 Carin at the Liquor Store

11 Dark Side of the Gym

12 Sleep Well Beast