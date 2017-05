Te invitamos a la presentación del acertado giro acústico de Kele Okereke

Conoces a Kele Okereke por su trabajo al frente de Bloc Party y también en su trabajo en solitario como “Kele”, en el que se ha recreado en la electrónica. Pero lo que ahora presenta es otra cosa. Hace unos días estrenaba una formidable canción acústica llamada ‘Yemaya’, aderezada con cuerdas, y que hace pensar más bien en el folk de los años 60 tipo Nick Drake y en artistas actuales como alt-J. Su nuevo trabajo lo presentará con apellido por primera vez.

“Kele Okereke” indica en una nota de prensa que está influido por la religión africana yoruba. “Yemaya es la madre del océano, es la diosa de las mujeres embarazadas y de la fertilidad. Según el mito, cuando las aguas se rompieron, generó una gran inundación creando ríos y los primeros hombres mortales fueron creados a partir de su vientre. Cuando supe que iba a ser padre, empezó a aparecer en mis sueños y pensamientos”.

12 May – Moby Dick, Madrid

13 May – Covo Club, Bologna

17 May – Badehaus Szimpla, Berlin

18 May – Melkweg, Amsterdam

19 May – Cafe De la Danse, Paris

21 May – Les Nuits Botanique @ Musée, Botanique, Brussels

22 May – St Pancras Old Church, London