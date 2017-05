El agridulce año de Barei

Después de comprobar en las semifinales de Eurovisión 2017 que algunos y algunas representantes continúan confundiendo el festival con una Nochevieja de 1999 en cuanto a vestuario, somos muchos los que nos estamos acordando de Barei y su comentada camiseta de basket-vestido medio moderno durante la representación española del año pasado. Mientras muchos y muchas continúan sacando sobre el escenario unas galas propias de Noche de Fiesta, la cantante se arriesgó, a sus 35 años, con un modelo deportivo en sintonía con el vídeo de ‘Say Yay’, bastante urban.

Con qué ilusión vivimos Eurovisión 2016 pese al castañazo, ¿verdad? El baile de pies, la caída fail, la subida al top 3 en las casas de apuestas, el mundo moviendo las banderas después del “sing it”… ¿Pero qué ha sido de Barei? Ha habido buenas y malas noticias en este año. Por un lado, no consiguió hacer de su disco un éxito y su relación con Universal ha terminado. ¿De verdad no pudo hacerse nada chulo con ‘Who Plays the Drums’? Además, sus canciones para Brequette no llegaron ni a la semifinal de Eurovisión 2017. Por otro, parece haber abierto el camino para que la canción española en Eurovisión pueda entrar en radio… y de paso ella misma. Pese a su falta absoluta de popularidad y pese a que no ha logrado llegar al top 100 oficial, ‘Do It For Your Lover’ de Manel Navarro ha logrado una cosa que no consiguió ‘Say Yay’: sonar y entrar en 40 Principales, resultando la primera canción española de Eurovisión que llega a la lista en años (no, ‘Dancing in the Rain’ ni ‘Quédate conmigo’ fueron nunca una opción radioformulera).

Sin embargo, como decimos, ‘Do It For Your Lover’ no ha conseguido ser un éxito real y no ha logrado ser single de oro como sí conseguía ‘Say Yay’ de Barei, que además alcanzaba no solo el top 100 varias semanas sino el top 40 oficial de las listas españolas.

Por otro lado, y continuando con este mundo al revés, Barei ahora sí ha logrado entrar en la lista de Los 40 Principales, toda una lucha para la cantante. Lo ha logrado con su modernete último single, un ‘I Don’t Need to Be You’ en contra del bullying que esta semana se mantiene en el puesto 34 de la cadena de Prisa y, paradójicamente, no ha llegado al top 100 español, pero sí al medio millón de reproducciones en Spotify y al millón en Youtube. No está mal, ¿verdad?

Todo bastante extraño porque ‘I Don’t Need to Be You’ es… ¡autoeditada por Barei Music! Y atención a sus declaraciones hace algo más de un año: “No voy a decir la radio pero fui a una radio muy grande de este país con ‘You Fill Me Up’, me dijeron que parecía guiri, que no parecía de aquí, y era justo mi intención, no porque no me quiera parecer a lo español, sino porque es lo que buscaba en ese momento. Se lo enseñaron al presidente, le encantó y me dijeron que me pinchaban, sin call-outs, sin nada. “Me encanta, ¿en qué discográfica estás?”. “No, nada, la mía, Barei Music”. “Ah, pues lo siento, no podemos hacer nada”. Es súper duro que te digan eso, porque me dices que puedo sonar, pero como no tengo un sello detrás no podéis ponerlo…”

Barei autoeditada sonando en 40 Principales pero sin llegar al top 100 en singles español… después de haber brillado en el top 100 de singles sin entrar en Los 40 pese al apoyo de Universal. Parece que nunca le funcionará todo a la vez pero, en cualquier caso, pese a su fracaso en Eurovisión y a su paso en falso en Universal, su nombre va a seguir dando que hablar en el futuro. Saludos a El Sueño de Morfeo.