Sparks no podían hacer un lyric-video al uso para ‘What The Hell Is It This Time?’

El ínclito dúo de opera-pop-rock (por definirlo de alguna manera) Sparks publicará a finales de verano su nuevo álbum, ‘Hippopotamus’, el primero firmado en solitario (‘FFS’ era un disco colaborativo con Franz Ferdinand) en casi una década. Será el día 8 de septiembre y, hasta entonces, parece que conoceremos anticipadamente varias de sus canciones.

Porque tras el tema que le da título, presentado días atrás, ahora podemos escuchar uno más, titulado ‘What The Hell Is It This Time?’, una canción que por estilo casi podría colar entre el repertorio de Spiritualized. Sin embargo, los hermanos Mael siempre aportan ese plus que nadie más puede. En este caso, se trata de una letra que, aunque su nota de prensa dice su nombre (“¿qué infiernos será está vez?”) es una frase que a muchos se les viene a la cabeza cuando suena una canción de Sparks, parece evidente que aborda la hipocresía de las religiones.

Su clip oficial es también imperdible porque, aunque parece que es un lyric-video, no lo es, o al menos no en el uso que solemos entender. En él, Ron y Russell se enfrentan precisamente a la interacción de ellos mismos con sus textos, desembocando en un caos… infernal (ajem). Recordemos que Sparks están involucrados también en otro proyecto: el guión de una película que dirigirá Leos Carax y protagonizarán Rihanna y Adam Driver.