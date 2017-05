Aquaserge: “Francia es un viejo país conservador, y queremos crear algo distinto. Desde luego, no Macron”

Este jueves, 18 de mayo, el combo francés Aquaserge visita Barcelona dentro del ciclo Caprichos de Apolo de la célebre sala barcelonesa. Hablamos de un grupo de jazz-rock marcado por la experimentación con elementos aparentemente alejados, como psicodelia, el sonido Canterbury o el folclore africano, pero que en absoluto rechaza los ritmos bailables y el toque pop. Además, la banda de Nantes está formada por músicos que participan o han participado en proyectos tan populares como Tame Impala (Julien Barbagallo es batería en ambas formaciones), Stereolab (el teclista Julien Gasc) o Melody’s Echo Chamber (el guitarrista Benjamin Glibert).

Precisamente con este último hemos podido hablar vía mail sobre la actualidad del grupo –su nuevo disco, ‘Laisse ça être’–, su filosofía artística y cómo logran que el grupo siga en marcha más de una década después de su debut, dadas sus apretadas agendas.

En ‘Laisse ça être’, vuestro reciente álbum, habéis llevado un paso más allá la influencia de distintas ramas del folclore africano. ¿Cuál es vuestra relación con esas músicas?

Queríamos hacer un disco inspirado en el baile. Intentamos construir nuestro propio ritmo bailable, a veces inspirando en ritmos que ya existen (como el vals o el tango), y otras creando “nuevos” ritmos. Usamos muchos ritmos ternarios. Cuando interpretas un ritmo binario hay una forma de tocar, es matemático. Pero los ritmos ternarios hay varias maneras de tocarlos, no puedes distinguir dónde está el tercer ritmo, es mágico. Esa es la influencia…

Aunque es obvio que el rock psicodélico es la base de vuestro sonido, pienso que también el free-jazz ocupa buena parte del mismo. ¿Evitáis que vuestra música sea etiquetada en una categoría o es algo no premeditado?

El sonido del grupo depende de los músicos que estén en el estudio. Para este álbum fuimos nueve o diez, con muchos instrumentos de viento. Grabamos todas las canciones tocando juntos en la misma habitación. El hilo común de la música de Aquaserge es aunar pop, poesía cantada, jazz instrumental, rock, música experimental… Así que… ¡es premeditado y no premeditado al mismo tiempo!

“Nosotros también echamos de menos a Stereolab”

¿Cuál creéis que ha sido vuestro mayor logro durante los años de vida de la banda? Ese momento en que piensas, “esto es justo por lo que montamos el grupo”…

Nunca hemos tenido metas, y ¿quizá es por eso que seguimos adelante? Quizá…

¿Es muy difícil mantener este proyecto, teniendo en cuenta que varios de vosotros estáis involucrados en otros famosos proyectos musicales? Supongo que vuestras agendas no deben ser nada fáciles…

Sí, es un auténtico caos.

¿Resulta algo frustrante que cada vez que los periodistas hablamos de Aquaserge la mencionemos como “el grupo del batería de Tame Impala” o “la del teclista de Stereolab”? ¿O no os importa en absoluto?

No es tan importante, porque siempre hemos tocado en otras bandas, todos teníamos proyectos antes de empezar Aquaserge. Aquaserge es otra cosa de la que podemos hablar. Es otro planeta.

Ya que cito Stereolab… ¿Diríais que hay alguna opción de su regreso? Les echamos tanto de menos… Lo siento, tenía que preguntarlo.

Nosotros también les echamos de menos.

“La industria musical necesita imágenes para comunicar la música, así que hemos decidido alimentar a la bestia con las antiguas”

Muchos de vuestros vídeos están montados con fragmentos de viejas películas en blanco y negro. ¿Por qué creéis que esas imágenes encajan tan bien con vuestras canciones?

Hay tantas imágenes bellas filmadas a lo largo de la historia que no queremos producir otras que resulten demasiado artificiosas. Nuestra música se acerca a ser una banda sonora sin película. Cuando escuchas nuestra música puedes imaginar escenas, películas… pero la industria musical necesita imágenes para comunicar la música, así que hemos decidido alimentar a la bestia con las antiguas.

Encuentro muy interesante, nada accidental, que haya tantas jóvenes bandas y artistas franceses que demuestran un fuerte componente psicodélico en sus música: Melody’s Echo Chamber, Moodoid, La Femme, This Is The Kit (viven en París, aunque algunos son británicos), Chapelier Fou… ¡No puede ser casualidad! ¿Alguna teoría al respecto?

¿Una nueva generación, un nuevo deseo? Francia es un viejo país conservador, y queremos crear algo distinto, algo sin nombre… Desde luego, no Macron [Ndr: alude, evidentemente, a la reciente elección del Primer Ministro de su país ante Marine Le Pen]. El elemento psicodélico que mencionas puede ser, quizá, esta necesidad de libertad.

“Queremos que el espectador sienta lo que sentimos sobre el escenario, esa libertad, esa conexión entre cada uno de nosotros”

¿Cómo describirías vuestros shows en directo a alguien que aún no os ha visto? ¿En qué ponéis mayor énfasis?

Es un viaje, intentamos que la gente nos acompañe dentro del sonido y dentro del ritmo. Queremos que el espectador sienta lo que sentimos sobre el escenario, esa libertad, esa conexión entre cada uno de nosotros, algunos momentos divertidos, “El ruido y la furia” `Ndr: alude, suponemos, la superlativa novela de William Faulkner], poesía…



He visto algunos vídeos de vuestros recientes directos en los que sumáis unos nueve músicas sobre las tablas. ¿Cuál será la formación en vuestro concierto de esta semana en la sala Apolo?

Seremos los cinco esta vez. No es fácil desplazar a nueve músicos, pero lo haremos, muy pronto.