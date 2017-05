¿Es Trump el “payaso en el trono” de ‘Dig Down’ de Muse… o para nada?

Muse anunciaron la semana pasada la edición de un single suelto entre discos que al fin hoy ve la luz. Recibe el nombre de ‘Dig Down’ y contiene un poso de sus coqueteos con el dubstep en su base, después evolucionando hacia territorios pseudo-góspel y épicos cercanos a Queen.

La letra es una llamada a la fe en tiempos en los que es difícil tenerla (“dig down and have faith”), con frases como “cuando se han perdido la esperanza y el amor” (…) “tienes que encontrar la manera / cuando Dios decide mirar a otro lado / y un payaso accede al trono / tenemos que encontrar la manera”). ¿A qué “payaso en el trono” se refiere Matt Bellamy? ¿A Trump? Matt Bellamy se posicionó muy ligeramente a favor del Brexit… matizándolo después; y también se fotografió con Hillary Clinton… pero después subió a Twitter un mensaje diciendo “nada de política”. Debemos de estar ante otra de sus típicas letras de resistencia, pero en abstracto, sin más. De hecho en una nota de prensa asegura que en esta canción quería combatir “la negatividad del mundo e inspirar, generar optimismo y esperanza en la gente para luchar por las causas en las que crean”.

El vídeo es una de esas aventuras de ciencia ficción que tanto gustan al grupo, protagonizado por una superheroína armada (la activista y modelo Lauren Wasser) que se enfrenta a varios adversarios, mientras la banda aparece proyectada en varios televisores casi disfrazada de Kraftwerk o, como mínimo, de años 80. Es significativo que la protagonista sea una mujer, ¿verdad?

El último trabajo de Muse hasta la fecha es ‘Drones’, publicado hace 2 años, que de nuevo les llevó a la lista de los álbumes más vendidos del mundo en 2015, y también a actuar en el Bilbao BBK Live 2015 y en el FIB 2016 como cabezas de cartel y además en Madrid.

El grupo ha insistido en que este nuevo tema ‘Dig Down’ no corresponde al menos en principio a un álbum nuevo de Muse. ¿El grupo probando con la nueva moda de lanzar singles sueltos?

