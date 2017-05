Pedro Almodóvar dirigirá una serie para Netflix, tras su polémica con la compañía en Cannes

Según anuncia Fotogramas, Pedro Almodóvar ha llegado a un acuerdo con la plataforma de cine y televisión Netflix para filmar una serie exclusiva para sus servicios de streaming. Sería la primera serie televisiva del director manchego, que hasta ahora solo se había prodigado en la gran pantalla, y su guión será, al parecer, “una historia coral”.

Almodóvar se une así a la lista de reconocidos directores cinematográficos que se están pasando a la pequeña pantalla, seducidos por la libertado creativa en este medio que les ofrecen las nuevas productoras de contenidos. Así, hemos visto recientemente cómo creadores como Paolo Sorrentino (‘The Young Pope‘, para HBO), Woody Allen (‘Crisis in Six Scenes‘, para Amazon TV) o Alberto Rodríguez (‘La peste’, para Movistar+ –pendiente de estreno–) se embarcaban en este tipo de proyectos.

Curiosamente, este anuncio se realiza horas antes de que finalice el Festival de Cannes 2017, donde Almodóvar preside este año el jurado y que se ha visto marcado por una polémica con, precisamente, Netflix. Dos de las películas que optan a la Palma de Oro en esta edición, ‘The Meyerowitz Stories’, de Noah Baumbach, y ‘Okja’, de Bong Joon-Ho, cuentan con el respaldo del gigante audiovisual, y Pedro no se cortó al manifestar en la rueda de prensa inaugural que no le parecía oportuno que filmes que no se estrenaran en salas de cine pudieran optar al premio. De hecho, la dirección ya se ha anunciado que a partir del año que viene exigirá que los filmes a concursos cuenten con distribución en salas francesas.