Aldous Harding: “Es increíble cuando haces algo diferente y descubres que a la gente le gusta”

En 2014, la neozelandesa Aldous Harding (su nombre real es Hannah) llamó la atención de numerosos medios y oyentes casuales con la edición de su primer disco homónimo, una colección de baladas solemnes y oscuras que contenían un magnético poso gótico. Este año, la popularidad de Harding se ha disparado gracias a singles como ‘Horizon’ o ‘Imagining My Man’, que su paisana Lorde compartía en Twitter hace unas semanas, donde escribía que Harding es la “artista más interesante que hay actualmente”. Hablamos con Harding sobre su nuevo álbum, ‘Party’, que sale el 19 de mayo, sobre sus orígenes, su colaboración con John Parish o Perfume Genius o sobre por qué es reticente a etiquetarse. El jueves 1 de junio, en Primavera Sound.

Lorde tuiteó tu canción, ‘Imagining My Man’ (y ahora la ha incluido en su nueva playlist de Spotify). ¿Qué te pareció esto?

Me ha parecido precioso. Me siento muy halagada.

¿Te ha escrito mucha gente después del tuit?

No que yo haya visto. Mi mánager lee mis correos antes que yo así que igual debería imprimírmelos todos cuando llegue a casa.

“Es una sensación increíble cuando intentas algo diferente y te das cuenta de que a la gente le gusta”

Solías tocar en la calle y la artista Anika Mao te vio una vez y te invitó a abrir su concierto. De ahí varios medios han sacado que Mao te descubrió y lo han convertido en una especie de “mito”, pero no es verdad. ¿Nos explicarías exactamente cómo llegas a publicar tu primer disco?

Claro, no es que sea un mito, es que Mao no me “descubrió” exactamente. Yo empecé a hacer música con dos amigos de Lyttletown, uno de ellos es productor, el otro un músico y amigo mío. La salida de mi primer disco fue un proceso largo, pasaron muchas cosas durante su creación… Entonces empecé a tocar mis canciones en directo, a mis amigos les gustó e hicimos el disco. Empezamos con la gira, hice otro disco y ahora estoy aquí.

¿Qué crees que has ganado y qué perdido entre tu primer disco y el segundo a nivel creativo o de aprendizaje?

Creo que no he perdido nada. Y diría que he ganado la sensación de libertad creativa. Sentirme libre en lo que hago siempre ha sido decisión mía, pero ahora me siento más segura al intentar cosas y hacerlo sin miedo. Me siento más confiada en general. Es una sensación increíble cuando intentas algo diferente, algo que ocurre de manera orgánica y te das cuenta de que a la gente le gusta. Te das cuenta de que puedes hacer lo que quieras. Sin pasarse, claro. Me interesa seguir escribiendo y experimentando con mi arte, con instrumentos nuevos, quizás.

En tu segundo disco has experimentado con nuevos instrumentos, texturas…

Sí, y las canciones son más positivas.

Lo ha producido John Parish, conocido por su trabajo con PJ Harvey. ¿Cómo contactas con él y cómo surge esta colaboración?

Le envié un correo con mis maquetas con las nuevas canciones, él después me vio en directo una noche, esa misma noche tuvimos una conversación y entonces reservamos un estudio e hicimos el disco.

¿Qué destacas de trabajar con él?

Que lo haría una y otra vez. Él es increíble, es amable, muy experimentado, tiene muy buen gusto y una gran habilidad para hacer que el espacio y la escasez de sonido suenen muy bien. Ha sido una colaboración interesante, nos hemos llevado bien y me gusta trabajar con él porque es muy resuelto, no se distrae fácilmente.

¿En qué producciones anteriores de Parish identificas ese buen gusto y don para el espacio del que hablas?

El disco de John Parish que me hizo contactarle fue el de [la cantautora australiana] Laura Jean. Luego también está el disco de Perfume Genius [‘Too Bright’]. Estos dos álbumes me hicieron darme cuenta de que John Parish sería la decisión correcta para mi disco.

De hecho, Parish ha hecho un trabajo muy bonito con tus canciones. Me resulta especialmente curiosa la producción vocal de algunas de ellas, por ejemplo ‘Blend’.

Esta es una historia que me apetece contar. En ‘Blend’ utilizamos las voces de la maqueta y las pegamos a las voces que hicimos en el estudio. La voz que se oye debajo de la toma principal es una grabación que hice en mi iPhone. Una cosa típica de John Parish. Hicimos lo mismo en ‘What If Birds Aren’t Singing They’re Screaming’. En esta me enrollé un micrófono de contacto en el cuello. Es como un micrófono que puedes colocar en cualquier instrumento y pilla todo los sonidos. Queríamos ver qué pasaba si lo colocábamos alrededor de mi garganta.

“Yo no diría que hago folk. No voy de listilla, simplemente no sé tanto de géneros musicales como para etiquetarme de ninguna manera”

En alguna entrevista te has mostrado insegura con etiquetar tu música como “folk”. ¿No crees en las etiquetas o simplemente no te gusta encasillarte?

Es que yo no diría que hago folk. Es un género muy amplio. El primer disco igual tenía algo de folk. Pero en esos vídeos si parece que no me identificaba es porque no me identificaba: no sé cómo describir mi música a la gente cuando me pregunta. No voy de listilla, simplemente no sé tanto de géneros musicales ni soy muy buena hablando sobre música como para etiquetarme de ninguna manera. Es difícil decir si es folk o no… pero si alguien me preguntara qué hago no diría que es folk. Simplemente quiero hacer buena música.

Cuéntanos sobre la colaboración de Perfume Genius en ‘Imagining My Man’.

Hice una gira con Mike [Hadreas] por Australia hace dos o tres años, le dije que me gustaría cantar con él y él me contestó que le gustaba mi canción ‘Swell Does the Skull’. Entonces le repliqué que igual podíamos cantarla juntos algún día. Cuando acordamos hacerlo, él no pudo venir al estudio pero conseguimos alquilarle uno en Estados Unidos e hizo su parte desde allí. Y le ha quedado muy bien.

¿Qué hay detrás del vídeo de ‘Imagining My Man’?

Quería hacer algo tranquilo de ver, simple, que no distrajera de la canción, y algo que no contara una historia necesariamente -aunque la gente encuentra una de todas formas-. Quería algo elegante pero no demasiado, algo que diera espacio a la canción. La canción es muy llamativa y quería que el vídeo le diera un respiro, y a mí también. El vídeo tiene mucha fluidez. Charlotte Evans ha hecho un gran trabajo.