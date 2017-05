“Dinamita casera”: estas son las canciones favoritas de Lorde en 2017

2017 es Año Lorde, y muchos cuentan los días hasta el 16 de junio, fecha prevista para la edición de ‘Melodrama’, su ansiado segundo disco tras su debut de 2013 ‘Pure Heroine’. Tras mostrar semanas atrás y de forma oficial dos de sus canciones, ’Green Light’ y ‘Liability’, la neozelandesa aprovechó su presencia en el pasado festival de Coachella para estrenar otras dos composiciones, ‘Sober’ –interpretada en un pequeño bar de carretera ante 300 personas– y ‘Homemade Dynamite’, que podría ser ese nuevo single del que Lorde viene hablando últimamente.

Y sí, en las últimas horas Lorde presentaba música, pero no exactamente lo que esperábamos. La joven compositora y cantante ha subido una playlist a Spotify en la que selecciona algunas de sus canciones y sonidos favoritos en estos momentos. Una buen referencia, probablemente, para saber qué le interesa (es una voz generacional por antonomasia) y cómo podría sonar su nuevo álbum.

En su selección encontramos referencias a los grandes últimos trabajos de artistas más bien experimentales como Bon Iver (cuya actuación en Coachella junto a NAO le impactó significativamente), Weyes Blood o Childish Gambino, junto a algunos clásicos tan dispares como ‘Graceland’ de Paul Simon, Nancy Sinatra, el productor de rap Black Star o la cantante pop Martika, con su hit de 1991 ‘Love… Thy Will Be Done’.

Por supuesto, como cualquier joven anglosajona de su edad, están representados los nuevos sonidos del hip hop, con Kendrick Lamar y el sobresaliente ‘DAMN.’, Future o Aminé, y el R&B, con Kehlani o Khalid. Mención aparte para su selección pop, que incluye los últimos temas de Bleachers (proyecto de Jack Antonoff, con el que ha colaborado recientemente) o la sueca Tove Styrke, se acuerda de Santigold y tiene sitio para interesantes noveles como Sigrid, Zara Larsson o Kevin Garrett. La inclusión de la prometedora Aldous Harding muestra que tampoco renuncia a sonidos algo más arriesgados. Lorde ha anunciado que actualizará esta lista con nuevas canciones frecuentemente, así que bastará con seguirla para saber de primera mano qué pasa por su auriculares.

meet "HOMEMADE DYNAMITE" – gonna update this regularly with what i'm listening to 💣💞 https://t.co/2l7JS2uLm0

— Lorde (@lorde) April 29, 2017