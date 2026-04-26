La 70ª edición de Eurovisión se celebrará el 12 de mayo en el Wiener Stadthalle de Viena, pero lo hará sin España. Como se anunció el pasado mes de diciembre, RTVE ha decidido abandonar el festival y no retransmitir esta edición por la continuidad de Israel en el certamen mientras continúa el genocidio sobre suelo palestino.

Entre las voces que han opinado sobre el boicot de España a Eurovisión está Alaska. La que fuera presentadora del Benidorm Fest se ha pronunciado durante una entrevista en La Hora Extra de la Cadena SER, coincidiendo con la presentación de su nuevo disco con Fangoria, ‘La verdad o la imaginación’.

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Alaska ha lamentado la retirada española desde su perspectiva de seguidora del certamen. Para ella, Eurovisión sigue siendo, ante todo, “un festival de música”, y se ha mostrado contraria a cualquier boicot o exclusión cultural, incluso aunque pueda compartir los motivos políticos o humanitarios que los impulsen. “Yo no entiendo el boicot, me parece una forma de exclusión”, ha afirmado.

Cuando el periodista Dani de la Fuente le plantea si el “blanqueamiento” de un genocidio o la exclusión de Rusia del certamen, pero no de Israel, no serían motivo suficiente para aceptar ese boicot, Alaska responde categórica: “Si ustedes quieren hacer un festival de las Naciones Unidas musicales, háganlo, pero para mí es un festival de música”.

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Aun así, Alaska sí ve con buenos ojos que el Benidorm Fest pueda sobrevivir de forma independiente como formato televisivo propio.