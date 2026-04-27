Mad Cool anuncia 5 nuevos conciertos en Madrid

La Gira Vibra Mahou de Mad Cool, el ciclo de conciertos internacionales en salas de la capital, ha anunciado los 5 grupos que formarán parte de su sexta edición: Kerala Dust, Razorlight, Rival Consoles, Fantastic Negrito y Pale Waves.

Kerala Dust estarán en el Teatro Eslava el próximo 21 de mayo, compartiendo sala con Razorlight, que pasarán por Madrid el 5 de junio. Rival Consoles actuarán en la Sala Mon el 18 de junio, Fantastic Negrito en El Sol el 6 de julio y, por último, Pale Waves también estarán en El Sol dando fin al verano, el 15 de septiembre.

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Las entradas estarán a la venta a partir del 30 de abril a las 10h, en Ticketmaster. La Gira Vibra Mahou By Mad Cool vuelve a ser una gran ocasión para descubrir nuevos artistas al margen del festival, ya que ninguna de estas bandas formará parte de la programación principal de Mad Cool.

Conciertos Mad Cool:

KERALA DUST — 21/05 — Teatro Eslava

RAZORLIGHT — 05/06 — Teatro Eslava

RIVAL CONSOLES — 18/06 — Sala Mon

FANTASTIC NEGRITO — 06/07 — El Sol

PALE WAVES — 15/09 — El Sol