Gepe / Ciencia exacta

El nuevo disco de Gepe se presenta con una preciosa canción de amor en la que Daniel Riveros enumera todas las cosas que le gustan de su amante, entre ellas su “respiro abriéndose paso en invierno tan frío”. Haya conocido Gepe o no el verdadero invierno (emocional), por lo menos sí ha sido capaz de retratarlo magistralmente en una de sus mejores canciones, ‘Invierno’, una de las impresiones más sobrecogedoras sobre la depresión que ha producido el pop en los últimos tiempos, acompañada además de un vídeo a la altura, un clásico. En ‘Hablar de ti’ Gepe parece haber encontrado el calor que en ‘Invierno’ anhelaba y la mayoría de sus canciones irradian una vitalidad tenue y plácida que, sin embargo, no entra en conflicto por ejemplo con los ritmos verbeneros de ‘Solo’ con María Esther Zamora o la euforia y riqueza folclórica de ‘Flor de canelo’ con Juanita Parra. En parte esto es porque las canciones de ‘Ciencia exacta’ se compusieron durante la gira de ‘Estilo libre’, lo que ha dado lugar a composiciones más introspectivas y templadas, como la mañanera ‘Cine en la cama’ o la bonita versión al charango de ‘Las flores’ de Café Tacvba, aunque también a otras menos memorables como ‘Ojos que no ven’ o la brevérrima -e insustancial- ‘Hasta cuándo con’. Quizás porque nacieron del ajetreo de una gira las canciones de ‘Ciencia exacta’ no poseen ese magnetismo de las mejores canciones de Gepe, pero tampoco representan un apéndice de ‘Estilo libre’, más bien una nueva hoja de ruta para el futuro de Gepe de la que podría emerger un nuevo gran disco que sumar a su ya brillante catálogo.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Hablar de ti’, ‘Hoy’, ‘Solo’, ‘Flor de canelo’

Te gustará si te gusta: Juan Luis Guerra, Julieta Venegas, Ximena Sariñana

