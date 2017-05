“Lo más gratificante de GPS es dar una oportunidad a grupos noveles que, con los años, terminan llenando salas”

Recientemente culminaba la séptima edición de Girando por Salas, que permite a varios artistas noveles girar por provincias españolas que no son la propia y por lugares en los que no suelen hacerlo. En la edición de 2016/2017 han apoyado a gente como Biznaga, Cala Vento, Belize, Los Nastys, Odio París, Rural Zombies, Santos, Siloé o Viva Suecia, tras la recepción de 1.034 propuestas. Al final han participado 26 bandas, 118 músicos y se han dado 189 conciertos por los que han pasado 11.592 asistentes. Las actuaciones en las 17 comunidades autonómas y Ceuta han generado más de 821 altas en la Seguridad Social, implicando a 21 discográficas, 3 sellos autoeditados y 25 oficinas de contratación y management. Cuando está a punto de ofrecerse una nueva convocatoria, hablamos con Herminia Martínez García, coordinadora de Girando Por Salas. Foto fin de gira: Samantha López.

¿Cuál ha sido la gira más exitosa de esta edición? ¿La de qué artista?

Si el éxito lo medimos en número de asistentes, el grupo al que más personas han ido a ver ha sido Viva Suecia, con más de 1.400 personas en 8 conciertos.

GPS apoya a distintas bandas de distintos géneros, ¿está el indie entre las que tradicionalmente llenan más salas o más bien es el pop a secas el género más exitoso en vuestro proyecto?

Tras varios años evaluando número de asistentes por estilo musical la conclusión es que no se trata de géneros sino de artistas. El año pasado fue el Kanka el grupo con más público. Este año, los 5 grupos con mayor media de asistencia son de estilos tan distintos como pop, rock, funk o jazz.

Entre los seleccionados hay grupos bastante punk como Biznaga o Cala Vento. ¿Cuál diríais que ha sido el momento más punk de esta edición?

Para la oficina creo que momento más punk fue la convocatoria con 1.034 inscripciones. ¡Hay que evaluar ficha a ficha!

¿Y de toda la historia?

UHF! A nivel musical han pasado grupos muy punks, ruidosos, desde la primera edición con Triángulo de Amor Bizarro a esta edición con Biznaga, Calva Vento o Los Nastys. No se puede escoger, hay corazón.

¿Alguna anécdota con alguno de los grupos durante toda la gira, algún concierto que haya estado a punto de no celebrarse o algo divertido que se pueda contar?

Pues desde tener que llamar a Anaut para confirmar que habían sido seleccionados porque estaban grabando disco y no miraban los emails, ¡los pillamos en el estudio y no se lo creían!

El año pasado un concierto de Cola Jet Set no se celebró porque se inundó la sala la noche anterior y el grupo tuvo que darse la vuelta sin llegar siquiera a destino. O algún manager que ha presentado a un grupo que ya había sido seleccionado en GPS pero no se acordaba, como pasó con Astrio.

¿Qué es más gratificante, actuar con salas llenas o dar una oportunidad a grupos noveles que de otra forma quizá no la tendrían y quizá no la volverán a tener?

Para mí lo más gratificante es dar la oportunidad a grupos noveles que, aprovechando la oportunidad, y gracias a su arte, con los años terminan llenando salas. En la historia de Girando Por Salas han pasado grupos que ahora llenan salas sin pudor.

¿Hay algún artista que se haya mostrado especialmente agradecido con GPS, alguien que suela decir que la gira ha sido un punto de inflexión para ellos?

Hay grupos que se han mostrado muy agradecidos pero también es porque han sabido aprovechar la gira y la ayuda de promoción discográfica a tope. Se me vienen a la cabeza Anaut, por ejemplo. También ha habido grupos cuyo crecimiento ha coincidido con su gira GPS y es fantástico ver cómo en cada concierto hay más y más público. Son ejemplos León Benavente, Izal, Pablo Und Destruktion o este año Viva Suecia.

Cuando realizáis la selección, ¿intentáis aglutinar un cupo de artistas por género o depende de la calidad de los mismos?

El jurado vota según la calidad, necesidad de la ayuda y capacidad de aprovechamiento de la misma. Cuando se discute la selección final se tiene en cuenta, además, qué porcentaje de grupos se han presentado a la convocatoria de cada estilo y la procedencia geográfica. La selección final intenta ser un reflejo, en porcentaje, de los grupos inscritos, según estilo y procedencia.

¿Cómo animaríais a los grupos a presentarse el año que viene?

Se les ofrece una gira por todo el país de, al menos 6 conciertos. Los cachés y los gastos están pagados, se apoya a la comunicación de esos conciertos y se les da una ayuda de 2.500€+IVA para promoción discográfica. ¿Qué pega puede tener?

¿Algo que queráis contar sobre GPS y que nadie os pregunte?

Que siempre escuchamos las propuestas de mejora. Desde las que recibimos en info a las que nos plantean los grupos seleccionados, las agencias o las salas. Todo se evalúa, pero no todo puede llevarse a cabo por la complejidad que acarrearía o por la inviabilidad de realizarlo. Recordemos que los conciertos se realizan en toda la península, islas y Ceuta… Muchos de los cambios que ha habido desde la primera edición nacen de esos comentarios constructivos.