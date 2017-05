‘Despacito’ no es el peor número 1 de la historia en Reino Unido: estos lo fueron

En el penúltimo vídeo viral de moda, unos amigos italianos reniegan de ‘Despacito’, tildándola de “la peor canción de la historia”… antes de caer rendidos a sus pies.



Desde que el remix con la participación de Justin Bieber llegara al número 1 en Reino Unido, he leído bastantes reacciones parecidas a la de los italianos, aunque sin sus eróticos resultados finales. Pero ¿es realmente ‘Despacito’ la peor canción que ha llegado nunca a lo más alto en Reino Unido? No. Ni remotamente. Ojalá, vamos. El megaéxito de Luis Fonsi es una obra maestra absoluta comparada con algunos engendros que coronaron los charts británicos contra todo sentido común. No, tampoco estoy pensando en Ed Sheeran; el pelirrojo también es ambrosía pop al lado de este listado de los horrores que tuvieron a mal ser los más vendidos del momento en Gran Bretaña. Pasen, lean y den al play bajo su absoluta responsabilidad.

Empecemos. Toda esta jarana sobre ‘Despacito’ me ha traído a la mente otro tema injustamente maltratado e incluido en el saco de “lo peor de”, concretamente en el de lo peor de los setenta; el ‘Loving You’ de Minnie Riperton. Un atropello ya que a) es una canción cursi pero maravillosa. ¡Si hasta Single la reivindicaron! b) ‘Loving You’ se quedó a las puertas del número uno en Reino Unido en abril de 1975 porque le quitó el puesto ‘Oh boy’ de Mud; un despropósito de coros beachboyescos chungos, indigencia instrumental, melodía destrozada (es una versión de los 50), ritmo ramplón y estribillo repetitivo a lo ‘Viva la gente’. En serio, ni ‘Loving You’ ni ‘Despacito’ pueden ser peores que esto. Ni en mil vidas.



Sigamos por esta exhibición de atrocidades. Una noche de domingo estaba yo tan tranquila viendo ‘Cachitos de hierro y cromo’ cuando, proveniente del inframundo, me trajeron a la memoria esta bazofia que mi traumatizada mente había conseguido borrar completamente:



Jive Bunny and the Mastermixers. El tosco dibujo de un conejo y un par de tipos avispados que se dedicaron a coger clásicos del rock y el swing, montar unos cuantos popurrís con ellos, meterles el diapasón acelerado a lo Luis Cobos y, lejos de acabar en la cárcel, encima consiguieron tres números uno en Inglaterra en 1989: ‘Swing the Mood’ ‘That’s What I Like’ y ‘Let’s Party’. Al menos la Década Prodigiosa se lo curraban un pelín más.

En 1960 Brian Hyland sacó ‘Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini’. En la descacharrante ‘Uno, dos, tres’ de Billy Wilder, la canción se usaba para torturar al noviete comunista de Pamela Tiffin. Pues bien, en 1990 el cómico británico Timmy Mallett se inventó, junto a Andrew Lloyd Webber, un grupo al que llamaron Bombalurina y perpetró una versión jalonada con los peorcitos arreglos de la época (¡esos “oh yeah”!), que alcanzó el número uno en las islas aquel mes de julio. No hay más preguntas, señoría.



Y ahora llega lo más aterrador. Pero hagamos un breve inciso antes para hablar de Harold Faltermayer. Harold Faltermayer es un compositor, arreglista y productor alemán. Fue colaborador de Giorgio Moroder, co-autor del ‘Hot Stuff’ de Donna Summer, autor de la banda sonora de ‘Top Gun’ y productor el extraordinario ‘Behaviour’ de Pet Shop Boys, entre otros muchos trabajos. Pero lo que más fama le ha reportado es ‘Axel F’, el tema central de ‘Superdetective en Hollywood’. En 2005 Crazy Frog, un personaje de dibujos animados, también conocido como “The annoying thing” alcanzó el número 1 en junio con el remake del tema, perpetrado por unos tales Bass Bumpers y que, probablemente, sí que merece el título de la peor canción de la historia. Es irritante, es fea; es el hit indefendible por antonomasia. Lo único que me consuela de que semejante bosta alcanzara tales niveles de difusión es que al menos a Faltermayer le debieron de caer unos jugosos ingresos por los derechos de autor. Nosotros también hubiéramos merecido algún tipo de compensación por daños y prejuicios.



Seguramente existen muchos más infratemas que lograron el éxito; trágicos esperpentos que llegaron mucho más lejos de lo que merecían. Pero, francamente, es duro seguir indagando en las cloacas de la gloria. Al menos espero que este breve recorrido por el museo de los horrores ayude a poner en perspectiva de manera correcta el concepto “ser lo peor”. Y antes de que alguien se vuelva a rasgar las vestiduras sobre el mal gusto de los tiempos actuales, hay que recordar una cosa; ‘Penny Lane/ Strawberry Fields Forever’ no llegó a ser número 1 en marzo de 1967 porque se lo impidió Engelbert Humperdinck con ‘Release Me’, una pieza que per se no debería ser catalogada como especialmente terrible, pero teniendo en cuenta que arrebató el primer puesto al single de los Beatles (que probablemente sí que es el mejor de la historia), podemos incluirla en esta antología del disparate sin muchos remordimientos.