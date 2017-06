Major Lazer quiere otro exitazo del verano con ‘Know No Better’ y Camila Cabello

Major Lazer, el grupo militado por Diplo, es autor de una de las canciones más vendidas de 2015, un ‘Lean On’ junto a MØ y DJ Khaled cuyo éxito sobrepasó cualquier expectativa, hasta el punto que se convirtió en la canción más reproducida de la historia de Spotify (hasta que llegó ‘One Dance’ de Drake).

Por supuesto este año Diplo no va a dejar pasar la oportunidad de firmar otra de las canciones del verano y hoy se publica su propuesta, un ‘Know Me Better’ interpretado por Camila Cabello y con la colaboración de Travis Scott y Quavo de Migos que reinicide en los ritmos electro-reggaetón que tanto triunfan actualmente, y que sí, apunta a que va a ser un hit.

‘Know Me Better’ titula además el nuevo EP de Major Lazer, que incluye otras colaboraciones destacadas como las de J Balvin y Sean Paul, que aparecen en el mismo tema, ‘Buscando huellas’, o Jidenna y Anitta. Esta última es una de las artistas más exitosas de Brasil actualmente y acaba de aparecer en el sorprendente nuevo single de Iggy Azalea, ‘Switch’.

Cuenta la nota de prensa que este nuevo EP se ha inspirado en los “viajes a Pakistán, Cuba, África y Sudamérica de Major Lazer y que sigue fiel a sus raíces insulares”. “En el EP, el trío colabora con artistas de todo el mundo que comparten la misma misión de hacer que le mundo sea más pequeño a través de una fiesta más grande. Invitados como Machel Montano, el paisano Trinitano de Jillionaire, o los artistas jamaicanos Busy Sginal, Sean Paul y Konshens se unen a su compatriota Walshy Fire a portan a la diversidad cultural de las canciones uniéndose a Diplo quién aporta una plétora de sonidos globales a su música”.

‘Know No Better’ EP:

01 Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo)

02 Buscando Huellas (feat. J Balvin & Sean Paul)

03 Particula (feat. Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna)

04 Jump (feat. Busy Signal)

05. Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar)

06 Front of the Line (feat. Machel Montano & Konshens)