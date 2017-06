Ariana Grande canta con Black Eyed Peas, Miley Cyrus y Coldplay en One Love Manchester

Ariana Grande ha vuelto a actuar en Manchester un par de semanas después de que 22 personas falleciesen a causa de un atentado terrorista suicida a las puertas de un concierto suyo en el Manchester Arena. La cantante ha aparecido sobre el escenario después de que abrieran la noche Marcus Mumford con un minuto de silencio y el tema ‘Timshel’ de Mumford & Sons, Take That introduciendo a su vez a su ex compañero Robbie Williams (a quien han dado un abrazo), Niall Horan, Pharrel Williams y Miley Cyrus (estos dos últimos han colaborado en ‘Happy’). Miley también ha cantado una balada llamada ‘Inspired’.

Ariana Grande ha interpretado en principio dos temas, ‘Be Alright’ y ‘Break Free’, este último bastante emocionada, y después de la actuación de Little Mix (teloneras de su gira americana), ha vuelto repetidas veces al escenario para interpretar ‘Better Days’ en compañía de Victoria Monet, ‘Where Is the Love’ junto a Black Eyed Peas, ‘My Everything’ junto al coro Parrs Wood High School Harmony, ‘Don’t Dream It’s Over’ de Crowded House con Miley Cyrus y ‘Don’t Look Back In Anger’ de Oasis con Coldplay (en esta última solo figurando), entre otras colaboraciones. Ha dicho que en algún momento había pensado en cambiar de setlist, pero que la madre de una de las fallecidas le ha dicho que la chica de 15 años, “Olivia, habría querido oír los hits”.



También han actuado Imogen Heap, quien sentada a su piano ha interpretado ‘Hide and Seek’; y Katy Perry, que ha cantado una versión acústica y llena de nuevo significado de ‘Part of Me’ y ‘Roar’. Un setlist acertado adaptado al evento y sin canciones nuevas (otra cosa ha sido ese planazo suyo comiéndose un helado), todo lo contrario del de Liam Gallagher, que a pesar de ser original de Manchester, ha desconcertado bastante con ‘Rock’n’Roll Star’ y su nuevo single. Por suerte, ha terminado haciendo ‘Live Forever’ en acústico con Coldplay.

Tras Perry, era el turno de Justin Bieber, que solo con su guitarra ha interpretado ‘Love Yourself’ y ha hecho un bonito homenaje a las víctimas y una llamada al amor. Igualmente entre los momentos más emocionantes de la noche, ‘Angels’ de Robbie Williams, ‘Rule the World’ de Take That y ‘Viva La Vida’, uno de los temas que han tocado Coldplay. La noche ha terminado con el tema de Ariana adoptado por Manchester como himno, ‘One Last Time’, con todos los invitados sobre el escenario, y una preciosa versión de ‘Over the Rainbow’ de Grande sola, en la que ha tenido que contener las lágrimas.

Paul McCartney, Sam Smith, Kings of Leon, Chainsmokers, Dua Lipa o Clean Bandit, Stevie Wonder y David Beckham están entre las personalidades que han querido enviar mensajes de apoyo a la ciudad a través del vídeo.