Azealia Banks estrena ‘Chi Chi’

Azealia Banks tiene nueva canción. ¿Puedes escucharla en Spotify, Youtube, quizá en su Soundcloud? Realmente no. El tema llamado ‘Chi Chi’ ha aparecido en su página web www.cheapyxo.com y parece parte de una mixtape llamada ’Slay-Z Vol. 1’ (ya existió una suerte de disco de Banks llamado ‘Slay-Z’ el año pasado. Puedes recordar nuestra reseña aquí). La nueva es una canción oscura en la que el protagonismo queda en manos del texto recitado por Banks.

La letra ya recogida en Genius incluye una referencia a su gran hit ’212’ (“Live from the zoo, this the new 212 / When I move with the crew, y’all burn niggas can’t hang”). Según los usuarios de este site de letras, “Chi Chi get the yayo” es una referencia a la película de 1983 ’Scarface’ de Brian de Palma (‘El precio del poder’ en España), en la que Al Pacino, “Tony Montana”, pide las drogas a Chi-Chi. Otras canciones próximas parece que serán ‘Ain’t Know’ y ‘Playhouse’.

Azealia Banks no ha dejado de publicar música (ni de generar polémica) desde que la conocimos cinco años atrás. Su único álbum de estudio oficial ‘Broke With Expensive Taste‘ llegaba tras varios retrasos en 2014, sin que lograra repetir el éxito comercial de aquel ‘212‘ que despuntó a su edición en 2012. ¿Lo logrará en esta nueva etapa que se abre ahora?