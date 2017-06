Alvvays aceptan sugerencias para el futuro de un amor roto en su estelar nuevo single, ‘In Undertow’

Recordaréis a los canadienses Alvvays por canciones de noise pop como ‘Adult Diversion’ o la que fue una de las claras canciones indie del verano de 2014, ‘Marry Me, Archie’, que por cierto acumula más de 10 millones de escuchas en Spotify, nada mal para un grupo casi recién llegado y semi underground que tampoco puede decirse destaque por un sonido especialmente original.

Por lo que siempre han destacado Alvvays, sin embargo, es por la calidad y perdurabilidad de sus canciones y su nuevo disco, ‘Antisocialites’, se presenta con otro himno repleto de melodías nostálgicas y guitarrazos envolventes que prometen quedarse con nosotros mucho tiempo. ‘In Undertow’ nos habla de un amor roto: “¿qué nos depara a ti y a mi? Acepto sugerencias”, canta Molly. “Encuentras una ola e intentas mantenerte en ella cuanto puedes, cometes un error que te gustaría borrar y lo entiendo”.

‘Antisocialites’ sucede al álbum debut homónimo de Alvvays, que la crítica recibió calurosamente, y sale el 8 de septiembre a través de Polyvinyl. El describe el sello curiosamente como una fusión de “jangle de furgoneta de helados y noise pop prismático en el que el ingenio de Molly Rankin se refracta a través de un contrapunto de surf cristalino”. Una descripción capaz de poner los dientes largos a cualquier fan del pop de guitarras en inglés… y que encaja con otros títulos del disco tan “Verano de 1957, California” como ‘Lollipop (Ode to Jim)’.

‘Antisocialites’:

01 In Undertow

02 Dreams Tonite

03 Plimsoll Punks

04 Your Type

05 Not My Baby

06 Hey

07 Lollipop (Ode to Jim)

08 Already Gone

09 Saved By A Waif

10 Forget About Life