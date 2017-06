Phoenix / Ti amo

Con frecuencia cometemos el error, al hablar de lo latino, de pensar exclusivamente en países americanos o, como mucho, el nuestro propio. Y olvidamos que otros países europeos cercanos como Portugal, Italia y Francia, sobre todo, son tan latinos como el nuestro. O más. Y han tenido que llegar precisamente los franceses Phoenix con la canción que da nombre a su nuevo disco, ‘Ti amo’ –que repite en su estribillo “je t’aime, ti amo, te quiero”– para recordarnos que compartimos más cosas de las que creemos con nuestros vecinos.

Pero en realidad a lo que el grupo de Versalles dedica este sexto álbum de estudio de su carrera es a los veranos eternos de Italia, esa imagen idílica, una fantasía atemporal de vacaciones de verano, construida de recuerdos propios, películas de Antonioni y Visconti, canciones de Battiato y Lucio Dalla. Subidos a unas Vespas voladoras que tumban sobre las curvas de una escarpada carretera en la costa de Rimini y que dejan una estela multicolor, con gafas de sol de pasta y comiendo cucuruchos de gelato, nos trasladan a un limbo en el que el synthpop ochentero y el italodisco nutren el sonido ambiente, mezclado con las olas del Mediterráneo y el sol picante. Seguramente para el público norteamericano resulte de lo más exótico y evocador, mientras que el europeo lo vea con cierta ironía o nostalgia, pero sobre el papel no podía ser más sugerente el planteamiento de ‘Ti amo’.

El problema es que, como ocurre con esos gelati que emplean con frecuencia como metáfora en estas canciones, resulta de lo más gustoso y dulce cuando lo estás consumiendo, pero su efecto se evapora con rapidez, no alimenta y al rato se olvida. Los singles ’J-Boy’ y ‘Ti amo’, ambas co-producidas con su compatriota Superpoze, son las más eficaces desde el punto de vista rítmico, las que probablemente sean más celebradas en sus próximos directos. Son lo mejor del disco, junto a ‘Fior Di Latte’, la bailable y latina (de nuevo, me refiero a un contexto americano) ’Fleur De Lys’, la dulce ‘Via Veneto’ o ‘Telefono’ (cantada en su mayor parte en italiano, idioma que emplean constantemente a lo largo del disco, elaborando juegos de palabras con sonidos ingleses).

Sin embargo, aunque el planteamiento y su ejecución son inmaculados, en general estas 10 canciones parecen faltas de pegada, y no es sencillo recordarlas minutos después de haberlas asimilado. Phoenix salen indemnes de este envite valiente, un intento de no repetirse por enésima vez, conservando su personalidad en todo momento pese a lo recurrente de los sonidos empleados (por momentos se intuyen guiños a sus propios inicios, los de ‘United’). Y ‘Ti amo’ es un disco bonito y agradable, aunque no deje una huella muy profunda en uno. Pero realmente la sensación es que, para un grupo de sus estatus, del que se espera lo mejor, están salvando los muebles por los pelos.

Phoenix presentarán ‘Ti amo’ en nuestro país, en dos fechas: el 29 de junio, en Vida Festival (Vilanova i la Geltrú); y el 7 de julio en BBK Live (Bilbao).

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: ‘J-Boy’, ‘Ti amo’, ‘Fior di latte’, ‘Tuttifrutti’

Te gustará si te gusta: el synthpop ochentero y revivalistas de esos sonidos como Linda Mirada o Javiera Mena.

Escúchalo: Spotify