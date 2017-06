Con ‘Despacito’ en lo más alto… ¿puede Jennifer Lopez triunfar a lo grande con ‘Ni tú ni yo’?

Este lunes Jennifer Lopez ha grabado el videoclip de ‘Ni tú ni yo’, su nuevo single con Gente de Zona, que se publica “más o menos en dos semanas”, según palabras de la propia Lopez (se entiende que este viernes no, el siguiente). ‘Ni tú ni yo’ es el primer adelanto oficial del nuevo disco de Lopez, que será completamente en español y del que la cantante estrenó otro tema en la pasada edición de los premios de los Billboard latinos, la pimpinelesca balada ‘Mírate’.

En una entrevista, Lopez ha asegurado no obstante que el álbum será sobre todo bailable y que fusionará sonidos caribeños, de reggaetón y salsa. No puede venirle mejor a Lopez sacar un disco de estas características ahora que ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee es número uno también en Estados Unidos y Reino Unido o después de que Shakira y Maluma hayan entrado en el Hot 100 cantando en castellano. Por no hablar de que el último hit de Lopez, ‘Ain’t Your Mama’, por el que pocos dimos un duro pero que va cerca de superar los 180 millones de streamings en Spotify, se basaba en un ritmo reggaetón no disimilar a los últimos éxitos de Rihanna y Drake.

Y ojo porque Lopez podría tener una canción buena de verdad entre manos. La cantante adelantó ‘Ni tú ni yo’ en Instagram a principios de mayo y no hay que darle muchas vueltas para darse cuenta de que el tema tiene pegada, una melodía potente y muchas posibilidades de conquistar al mismo público que ha llevado ‘Despacito’ a lo más alto. Eso sí, para ser número uno en Estados Unidos primero tendrá que serlo en Latinoamérica, donde por supuesto Lopez sigue siendo una absoluta estrella.

Por cierto, por si acaso, antes de que ‘Ni tú ni yo’ empiece a sonar en todas partes, cabe recordar que Gente de Zona es el mismo grupo de reggaetón y salsa cubano que triunfó brutalmente con ‘Bailando’ de Enrique Iglesias en 2014 y luego con ‘La gozadera’ junto a Marc Anthony en 2016. Así que recordad su nombre porque pinta a que lo vamos a tener hasta en la sopa. ¿Terminará el éxito de ‘Despacito’ arrastrando también ‘Ni tú ni yo’ a lo más alto de las listas anglosajonas? Nos vemos dentro de unos meses…