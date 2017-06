London Grammar, próximo número 1 en Reino Unido, versionan a Beyoncé

London Grammar, inminente número 1 de las listas británicas con su segundo álbum, un ‘Truth Is A Beautiful Thing’ que reseñaremos en breve, han pasado por la BBC para versionar una canción de pop, como es habitual en el formato Live Lounge de la cadena pública.

El grupo autor de ‘If You Wait‘ se ha decantado por ‘All Night’, uno de los temas de ‘Lemonade’ de Beyoncé que la cantante terminó subiendo a Youtube (pero no a Spotify) meses después del lanzamiento del disco. En formato “4AD”, el punteo de las guitarras y las ambientaciones hacen la versión casi irreconocible en primera instancia, pero finalmente el flamante estribillo despunta.



London Grammar también han interpretado su single ‘Oh Woman Oh Man’ a su paso por este espacio. De los múltiples adelantos que han venido compartiendo con sus fans desde enero, se trata de la canción que finalmente ha sido adoptada para la playlist de hits de la radio más importante de la BBC y de todo Reino Unido: milagrosamente esto está en la “A list” de Radio One.

El single no ha entrado siquiera en el top 100 de singles británicos (‘Rooting for You‘ fue número 58), pero se espera que el grupo venda 50.000 álbumes durante esta primera semana de salida solo en las islas, el triple que ‘Witness’ de Katy Perry.