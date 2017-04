London Grammar vuelven a acertar con su viaje por el desierto, ‘Oh Woman Oh Man’

A juzgar por los comentarios, una de las canciones que más os han gustado entre las novedades de este viernes es el nuevo single de London Grammar, ‘Oh Woman Oh Man’, una estupenda balada que no solo en su imagen promocional sino en su ambiente remite a parajes desérticos. Incluso el final de su estribillo nos lleva al mismo lugar: “Take a devil by the hands to yellow sands”.

El grupo ha dicho en una entrevista concedida al NME que este disco será más variado que el anterior, y menos “deprimente”. “Este es sobre la relación que tienes contigo mismo en lugar de una relación con una persona específica. La relación de nosotros tres en la carretera… y también sobre el significado de la vida en general, que es algo soso… pero es de lo que hablamos”. El grupo insiste en el aspecto cinético de las canciones -y no hace falta que lo juren- y asegura que eso es lo que da unidad a todo. También añadiríamos el tipo de producción austera y por supuesto la voz de Hannah Reid.

El camino hacia la continuación del buen debut de London Grammar ‘If You Wait‘ no puede ser más emocionante. El grupo ha compartido grandes canciones como ‘Rooting for You‘, ‘Big Picture‘ o ‘Truth Is A Beautiful Thing‘. Ninguna aparece en la playlist actual de la británica Radio 1 aunque no sabemos tampoco si era el objetivo. Sale a la venta el 9 de junio.