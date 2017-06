¿Han hecho Queens of the Stone Age el mejor teaser de la historia? No

Como se venía rumoreando, Queens of the Stone Age van a publicar en las próximas semanas su nuevo álbum y hoy, al fin, tenemos la certeza. Y lo sabemos porque lo presentan con un teaser absolutamente magistral, cuyos tres minutos y medio merecen la pena de cabo a rabo. En él vemos cómo su líder, Josh Homme (ex-miembro de Kyuss y también miembro ocasional de Eagles of Death Metal) se somete a un polígrafo rodeado del resto de la banda.

El álbum se titula ‘Villains’ y ha sido producido por Mark Ronson (Adele, Amy Winehouse, Bruno Mars… como el experto del polígrafo se encarga de recalcar), que hace un cameo en este vídeo. Durante este, también podemos escuchar un fragmento de ‘Feet Don’t Fail Me’, un tema inusitadamente bailable. Parece que será su primer single y que estará disponible esta misma semana, aunque no se determina la fecha exacta de publicación del disco.

El último disco de Queens Of The Stone Age era el notable ‘…Like Clockwork’ y vio la luz en 2013. Tras él, Homme se embarcó en un nuevo disco de Eagles of Death Metal, ‘Zipper Down’, en cuya gira de presentación tuvo lugar el trágico atentado en la sala Le Bataclan de París, mientras actuaban. Después de aquello, Josh Homme publicó el año pasado ‘Post-Pop Depression’, un álbum conjunto con Iggy Pop.