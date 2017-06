Lorde reconoce haber reseñado aros de cebolla en Instagram y toca ‘Perfect Places’ en directo

Esta noche Lorde ha visitado el plató de Jimmy Fallon para presentar su excelente nuevo disco, ‘Melodrama’. En un fragmento de la charla subido a Youtube, Lorde cuenta que ha pasado tres años en Nueva Zelanda, retirada de los focos y componiendo porque dice que la fama no es para ella cuando no tiene que ejercerla. Asegura que cogía helicópteros y se instalaba en lugares remotos de Nueva Zelanda durante tres días para componer.

Durante la entrevista Fallon aprovecha para preguntar a Lorde sobre la misteriosa página de Instagram dedicada a reseñar aros de cebolla que supuestamente ella ha estado gestionando en las últimas semanas. Lorde no puede contenerse y confirma que efectivamente la página es suya. La autora de ‘Green Light’ asegura que nunca la abrió para hacerse la cercana con su público sino para divertirse con sus compañeros de gira y que ha decidido cerrarla porque ya no es secreta y para que sus fans no empiecen a tirarle aros de cebolla en los conciertos.

Cuando ha terminado de explicarse Lorde de repente recupera su papel de reseñadora de aros de cebolla y asegura que “voy a seguir comiendo aros de cebolla, creo que están infravalorados y que no se valoran lo suficiente por lo deliciosos que son”. Además, la cantante comparte su fórmula secreta para el aro de cebolla perfecto: “por lo que he aprendido en mi aventuras semi profesionales con los aros de cebolla creo que es mejor rebozarlos que empanarlos, porque así son más ligeros. Y otra cosa que puedes hacer si quieres que tu aro de cebolla sea mágico es escabecharlo un poco: sabe casi ácido y es increíble”.

Además de su amor por los aros de cebolla, Lorde ha compartido también un tema de su nuevo disco en su visita a la televisión estadounidense: ha escogido ‘Perfect Places’, que la neozelandesa ha interpretado con un curioso atuendo con unas ramas integradas en el cuello.