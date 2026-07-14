El Chojin y Lamine Yamal responden a la racistada de Rajoy

El que fuera presidente del Gobierno español entre 2011 y 2018 por el PP, Mariano Rajoy, se encuentra en el centro de la polémica después de afirmar en un artículo para El Debate que la selección de fútbol francesa juega «sin franceses», unas declaraciones que niegan la nacionalidad francesa de los futbolistas. Una afirmación que no se sostiene desde el punto de vista legal, pero que refleja una visión racializada de la identidad nacional cada vez más presente en un PP alineado con el discurso de Vox sobre la llamada «prioridad nacional».

Las palabras de Rajoy han provocado reacciones en buena parte del espectro político español, con críticas como las del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. La controversia también ha cruzado la frontera y ha llegado a Francia, donde incluso el partido de Marine Le Pen, habitual referente de la extrema derecha europea, ha calificado las declaraciones de «racistas», «escandalosas» y «vergonzosas». «Todo el mundo debería condenarlas», han asegurado.

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La Embajada de Francia en Madrid ha respondido a la polémica en redes, desmintiendo las palabras de Rajoy: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 convocados, 23 nacieron en Francia. Los tres nacidos en el extranjero también tienen la nacionalidad francesa”.

Entre las reacciones más esperadas estaba la de Lamine Yamal. El futbolista del FC Barcelona ha optado por un tono mucho más diplomático durante una rueda de prensa, hablando de integración y evitando entrar en el choque directo con Rajoy: «El fútbol, si está para algo, es para integrar, no para hablar de lo que diga otra persona. No hay mejor ejemplo que Francia y España».

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Mucho más contundente se ha mostrado el rapero El Chojin durante una entrevista en La Ventana de la Cadena SER. El rapero ha asegurado que las palabras de Rajoy reflejan una forma de pensar muy extendida entre los sectores más conservadores y ha criticado que haya quien no acepte como españoles a quienes no encajan en una determinada imagen estética del país.

Para el artista, toda la polémica es «ficticia» porque la nacionalidad no depende de sentimientos ni de cuestiones culturales, sino de la ley. «Eres español porque has nacido en España, o no has nacido en España pero tienes un pasaporte que dice que eres español. Punto pelota», ha zanjado el artista.