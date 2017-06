El nuevo single de Monarchy no es “vaporwave” sino un rompepistas “french disco”

Monarchy, el dúo de Londres compuesto por el productor Andrew Armstrong y el cantante y letrista Ra Black, vuelve este año con nuevo material dos años después de la salida de su último trabajo, ‘Abnocto‘, que el grupo sucedía después con un extraño disco de versiones, ‘Re|Vision’, para terminar de confirmar su reconciliación.

De momento hoy el grupo autor de ‘The Phoenix Alive’, ‘You Don’t Want to Dance with Me’ y de maravillas cyborg-pop como ‘Almost Human’ publica un nuevo single, ‘Hula Hoop 8000’, que a pesar de su título y portada totalmente “vaporwave” presume un sonido elegante y corpulento más bien deudor de la música disco electrónica francesa, además de una estribillo en falsete que devuelve al oyente directamente a los setenta y que se pega a la primera.

Nada se sabe no obstante sobre el nuevo trabajo de Monarchy, aunque ‘Hula Hoop 8000’ tiene toda la pinta de ser el adelanto de un nuevo disco. De hecho es una estupenda canción que podría competir perfectamente en un hipotético “survivor” de Monarchy frente a hits como ‘Living without You’ o la mencionada ‘The Phoenix Alive’ y demuestra que el grupo ha sabido renovar su sonido bebiendo de estilos propios de Chromeo o Daft Punk.