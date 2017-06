Madonna, con un pie en Portugal para lanzar la carrera de su hijo David como futbolista

¿Qué está haciendo Madonna desde que su gira mundial acabara en la primavera del año pasado? No hay noticia alguna sobre la grabación de una miserable colaboración musical con ninguno de sus múltiples colegas en la industria -de Diplo a Katy Perry pasando por Miley Cyrus- y sus seguidores no esperan nuevo álbum ni siquiera el año que viene, recordando que tardó más de un año en grabar su última entrega, ‘Rebel Heart’. Hace unos meses se anunciaba el rodaje de su tercera película como directora y, por lo que comentaba hace unos días en Instagram, parece que no ha renunciado al proyecto.

Pero ahora mismo la cantante está siendo noticia en la prensa generalista española por haberse comprado una casa por 7 millones de euros en Portugal, en concreto en Sintra, a 30 kilómetros de Lisboa. Así lo documentaba la semana pasada un artículo de El País, en el que se hablaba del lado místico del lugar, y de las reformas que necesitará su finca, que implicarán que tarde un tiempo en trasladarse. La noticia indicaba que el motivo de su traslado era su intención de apoyar a su hijo David, el primero de los cuatro niños de Malawi que adoptó, como futbolista. Según publica Tikitakas hoy, bajo el dominio del diario As, el fichaje de David por el Benfica ha sido confirmado.

David, que aparecía bailando en el vídeo de ‘Bitch, I’m Madonna‘, tiene 11 años y habría sido fichado por la cantera del Benfica dadas sus cualidades como delantero. Hace un mes, la cantante y su familia visitaron la capital portuguesa para que el pequeño realizase las pruebas en el Campus Caixa Futebol, y lo seguro es que se fotografió en el estadio para Instagram. El País también documentó aquel viaje, indicando que entonces buscaba casa.

Mientras nuestros foreros ya bromean sobre el nuevo disco de fados electrónicos de la cantante, cabe preguntarse si, ciertamente, volveremos a escuchar un nuevo tema de Madonna durante este año y el que viene, en el que la artista cumplirá 60 años.

Glorioso! 🌝 Lisbon I had so much Fun! I cant wait to come back one day and unlock all of your secrets. 🔑🗝🌈💘😂 Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 26 de May de 2017 a la(s) 9:44 PDT