Las 10 razones por las que Vida Festival está a punto de agotar todo

La semana que viene se celebra Vida Festival en Vilanova i la Geltrú, ya con los abonos agotados, si bien quedan unas pocas entradas de día. La propuesta se ha consolidado no solo entre la escena catalana que el festival, desde los tiempos en que “se llamaba” Faraday, siempre ha apoyado, sino en otros territorios. Madrid es la 3ª ciudad que más asistentes aporta a Vida Festival después de Barcelona y la propia Vilanova. ¿Cómo se las ha apañado Vida Festival para volver a agotar casi todo?

La Casa Azul

¿Os acordáis de que La Casa Azul fue una de las primeras confirmaciones para Vida Festival? Yo sí. Hace ya un año y algunos ilusos como Oli + Glu y yo pensamos que el proyecto de Guille Milkyway ya tendría disco en el mercado para cuando volviera el Vida. No ha sido así, sí tenemos un single llamado ‘Podría ser peor’, pero no el par de sencillos que el proyecto anunció para antes de la tournée festivalera. Eso sí, no perdamos la fe. ¿Habrá single mañana? ¿O el viernes 30? Sea como fuere, La Casa Azul actuará el próximo viernes 30 de junio a las 2 de la mañana, con nuevo espectáculo.



Fleet Foxes

Uno de los mayores reclamos de Vida Festival es el concierto de Fleet Foxes, aunque solo sea porque cuando se anunció, no sabíamos absolutamente nada sobre su tercer álbum. Ahora que tenemos ‘Crack-Up’ entre manos (la reseña la publicaremos esta semana), el show de la banda de folk en Vida seguirá siendo el primero que den en nuestro país para presentar sus nuevas canciones. De hecho no es hasta este sábado que el grupo presenta su álbum por primera vez en Europa. Actúan en Vida el sábado 1 de julio.



The Flaming Lips

The Flaming Lips han publicado este año un nuevo disco que aunque ha pasado algo desapercibido sigue siendo notable. Se trata de ‘Oczy Mlody‘. ‘How’, ‘The Castle’ y ‘We a Famly’ están entre las canciones que reivindicar, pero lo seguro es que volverán a dar la nota con su gran espectáculo.



Phoenix

Otros que hace tiempo que no vemos en directo, pues su anterior álbum es de hace cuatro añazos, son Phoenix, que han vuelto con ‘Ti amo‘. Y sí, puede que no sea el mejor disco de su carrera, pero hay ganas de ver cómo desarrollan en directo temas como ‘J-Boy’ y el propio ‘Ti amo’ y de ver cómo encajan hits inolvidables como ‘Lisztomania’, ‘1901’ o ‘If I Ever Feel Better’, que vía Setlist.fm, sabemos que siguen tocando.



Las Bistecs: el pop divertido existe

No solo de música indiemainstream por un lado y de música súper experimental por el otro vive el festival patrio. Vida Festival nos recuerda que otro festival con grupos diferentes cada año es posible y además tienen en cuenta las propuestas que contienen esa cosa llamada humor. Seguramente ya hayas visto a Las Bistecs en vivo actuando en el club favorito de tu ciudad, pero siempre es divertido asistir a cualquiera de sus directos. Tocan además el jueves 29 inmediatamente después de Phoenix y coincidiendo solo en parte con Erol Alkan, por lo que el fiestón a las 2 de la madrugada está asegurado.



Chico y Chica vuelven al pop

Entre los grupos que llegaron antes a lo del humor, Chico y Chica, que no se prodigan nada en directo y además esta vez no presentarán en vivo su último libro-disco, sino sus “greatest hits”. Ganas de volver a ver en vivo cómo defienden ‘Tú lo que tienes que hacer’, ‘Supervaga’, ‘Vaquero’, ‘Findelmundo’, ‘Quiéreme, doctor’ o ‘Bomba latina’. Actúan el sábado a las 0.45.



La buena zona media

Aunque estemos más acostumbrados a verlos en vivo que a Chico y Chica, no se puede pasar por alto la buena zona media de artistas con que cuenta Vida Festival: en el plano nacional encontramos a gente tan consolidada como Mishima, Joan Miquel Oliver, Los Punsetes, Guadalupe Plata y Rosalía & Refree, junto a internacionales igualmente asentados como Devendra Banhart, Warpaint, Real Estate o Jagwar Ma. También será una buena oportunidad para Rusos Blancos para dar un pequeño salto en popularidad: actúan el jueves a las 22.30 y a duras penas coinciden media hora con Parcels.



La oferta electrónica

Erol Alkan, un dj set de John Talabot y The Magician cerrarán el escenario principal respectivamente jueves, viernes y sábado entre 3 y 5.30 de la mañana más o menos. Pero además se ha anunciado una zona donde habrá una programación compuesta exclusivamente por DJs con residencia en clubs y festivales tanto nacionales como internacionales. Podéis saber más sobre Vida Club aquí.



El “marco incomparable” con sorpresa

No, en serio, ¿quién habla mal sobre el entorno -el bosque- en que se desarrolla Vida Festival? La organización continúa prometiendo que nunca abusará del aforo del recinto, pues su objetivo es que todo el mundo esté más cómodo que en otros macrofestivales (pese a la ampliación del espacio nunca se superarán los 10.000 asistentes), y además en este año se ha anunciado de nuevo un show sorpresa que incluso parte de la organización desconoce. El concierto sorpresa será a las 19.30 el domingo en el Stage Mediterràniament.

Las joyas perdidas

Los mencionados Parcels, que acaban de estrenar un tema producido nada menos que por Daft Punk, están entre los nuevos artistas con que nos podremos reencontrar, pero es que también actúan uno de nuestros grupos españoles favoritos ahora mismo, Tversky, además de artistas revelación o zona media como Pavvla, Miqui Puig, Lidia Damunt, Anímic, My Expansive Awareness, Enric Montefusco (tras petarlo en Tomavistas) y otros que repasaremos en un artículo de joyas perdidas en los próximos días.