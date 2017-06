El amor de Barei en ‘Wasn’t Me’, tan agotado como su fórmula tropical

Entre que la han despedido de Universal y ahora se autoedita, que una radio se ha negado a pincharla por no pertenecer a una multi y que sus singles entran en Los 40 Principales pero no en el top 100 español, cuando hasta Manel Navarro lo ha logrado, el último año ha sido agridulce para Barei tras su paso por Eurovisión. Pero ella sigue adelante.

Barei vuelve hoy con nuevo single, ‘Wasn’t Me’, que se mantiene en la línea tropical de su último tema y de muchos de los éxitos internacionales que hemos escuchado en los últimos años. En ‘Wasn’t Me’ de hecho Barei lleva un pelín más allá el truco de las voces distorsionadas -ahora de hecho reflejan la distorsión de su portada- y nos habla de un amor que la ha decepcionado, un amor que creía iba a florecer pero que se trunca por culpa de la reticencia de él comprometerse.

La pregunta sin embargo es: ¿es ‘Wasn’t Me’ una buena canción? Lamentablemente parece que el estilo prima por encima de la sustancia en esta canción de melodía algo pobre, con poco gancho, y mucho mejor interpretada de lo que probablemente merezca. ¿Y no está la moda tropical ya un poco agotada? Con la frescura que desprendía ‘I Don’t Need to Be You’, sentimos que esto se queda en poca cosa…