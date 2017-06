Major Lazer / Know No Better EP

Debe ser jodido que dos bros hayan llegado y, a base de copiar tus trucos, te hayan comido la merienda. El trío formado por Diplo, Jillionaire y Walshy Fire, o sea Major Lazer, llevaban lustros trabajando en una fórmula que les llevó a hacerse, gracias al pelotazo de ‘Lean On’, con el monopolio de la fiesta a medio camino de lo alternativo y lo popular en todo el mundo, congregando a miles de personas para bailar en sus eventos nutridos de ritmos expropiados de la tradición caribeña (sobre todo) y puestos al servicio de la subidita y el drop que nos volvieron locos. Pero una pléyade de imitadores más o menos ingeniosos, entre los que destacamos a The Chainsmokers pero que no son ni muchísimo menos los únicos, han terminado por hacer de su sonido, en algún momento genuino, un lugar común.

Major Lazer tenían dos opciones, tras pegar muy fuerte con ‘Peace Is The Mission’: o desaparecer, esperando que la competencia se pusiera en evidencia o encontrara otro nuevo sonido, o, al contrario, hacerse omnipresentes para dejar claro que, eh, ellos llegaron primero. Lo cierto es que, desde que pitaran a lo grande con aquel single junto a la entonces semidesconocida Mø, no han dado ni un descanso. Pocos meses después de agotar los singles de su segundo largo, prosiguieron con un ritmo incansable de nuevos singles. ‘Cold Water’, el primero, se alzó de nuevo a los primeros puestos de las listas apoyándose en los hombros de un Justin Bieber –que pocas veces falla– y, de nuevo, Mø. Sin embargo, ‘Believer’ y ‘Run Up’ (con otra que no sale del foco ni a tiros, Nicki Minaj) ya han dado señales de que la mera insistencia no funciona para mantenerse.

Ahora llega este EP ‘Know No Better’ que, si bien no es todo lo cansino que cabía augurar, no evita la idea de un obvio desgaste. Su single estrella, el que da nombre al disco, cuenta con uno de los triunfadores comerciales del año en EEUU, Quavo (de Migos), otro rapero con tirón, Travis Scott, y una Camila Cabello que tras su salida de Fifth Harmony atrae la atención en todo lo que hace. Pese a esos mimbres y su inicio con un piano solemne, no puede ser más formulaico, recurrente y, sí, aburrido. Por suerte, acaba por ser el peor tema de los seis que completan este disco, pero el resto tampoco resultan demasiado excitantes ni adictivos.

Aunque ‘Jump’ (con Busy Signal) y ‘Front of the Line’ (ft. Konshens y Machel Montano) apuestan por la onda ‘Pon de Floor’, no dejan de ser (más) lugares comunes. Lo más destacado, sin ser la repanocha, viene de mano del colombiano J Balvin y Sean Paul, que tienden un colorido puente entre Colombia y Jamaica en la eficaz y atractiva ‘Buscando huellas’; y de los brasileños Anitta (la de ‘Switch’ de Iggy Azalea, que cada vez da más que hablar) y Pabllo Vittar, que brillan en la sabrosa ‘Sua Cara’. ‘Particula’, con sus juegos lingüísticos inglés/español/raggamuffin y Jidenna, tampoco está mal. Escaso saldo, en todo caso, para un disco que debería invitar al trío a una reflexión que parece que no va a llegar: todo indica que se trata de la antesala de ‘Music Is The Weapon’ otro disco que verá la luz antes de que acabe el año. Echamos de menos la excitación dislocada de ‘Guns Don’t Kill People… Lazers Do‘. Diplo: vete a acostar.

Calificación: 5,6/10

Lo mejor: ‘Buscando huellas’, ‘Sua cara’, ‘Particula’

Te gustará si: lo gozas con The Chainsmokers, Jonas Blue, Cheat Codes, YALL…

Escúchalo: Spotify