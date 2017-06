Sorpasso: ‘Mala mujer’ de C. Tangana suma en 20 días más streamings que ‘Antes de morirme’ en un año

C. Tangana publicó ‘Mala mujer’ el pasado 26 de mayo. Su historia, no exenta de polémicas ¿preparadas?, os la hemos ido contando. La canción se viralizaba enseguida en Spotify, aparecía en una playlist de reggaeton con millones de seguidores, entre muchas otras, entraba en la lista oficial de singles española en el puesto 40, después subía al nº15 y ahora mismo es nº10 en su tercera semana. Seguirá subiendo, pues el tema no parece que vaya a moverse del top 3 de Spotify España, donde está ahora mismo, anytime soon.

Como consecuencia de todo esto, a mitad de esta semana, ‘Mala mujer’, que reúne influencias aparentemente dispares como el reggaetón, el bolero, la salsa o incluso el acid, alcanzaba los 7 millones de streamings en Spotify, superando así los que acumulaba ‘Antes de morirme’, hasta ahora el mayor hit de C. Tangana, con Rosalía, y lanzado hace casi justo un año. Ahora mismo ‘Mala mujer’ se acerca a los 8 millones de reproducciones, y su techo comercial es muy difícil de dilucidar. Sólo en España suma unas 269.000 reproducciones diarias, pero el tema aún no ha tocado techo: acaba de entrar esta misma mañana en el puesto 30 de Los 40 Principales. Apostemos: ¿50 millones de reproducciones a finales de verano? ¿Son posibles los 100?

¿Dónde se está escuchando a C. Tangana? Según los datos públicos de Spotify, por supuesto en Madrid y Barcelona, pero el resto del top 5 no son ciudades españolas: México, Santiago y Lima lo completan. ¿Es muy fantasioso que haya un lanzamiento internacional real? ¿Son posibles los 200-300 millones de un hit de Shakira?