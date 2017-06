Rihanna, consejera sentimental en Twitter

ucrarse para no aburrirse. Así, aunque tras su colaboración con Kendrick Lamar esté tratando de aupar –de momento, sin éxito– al número 1 a DJ Khaled con el single ’Wild Thoughts’, y quizá ya rodando un guión cinematográfico escrito por el grupo Sparks a las órdenes de Leos Carax, es evidente que está aburridita. ¿O ya no os acordáis de aquella bromita por el cumpleaños de la Reina Isabel II?

Es lo que ha obtenido un fan llamado Walad Shami tras escribir a Riri un mensaje pidiéndole ayuda para superar lo mal que él lo estaba pasando tras sufrir su primera ruptura sentimental. Sorprendentemente, Rihanna le respondió: “Solo cree que la ruptura ha sido un regalo en sí misma. Llora si lo necesitas, pero no será para siempre. Encontrarás de nuevo el amor y ¡será incluso más bello! Mientras, ¡¡¡disfruta todo lo que TÚ eres!!!”.

Shami, que ha subido un pantallazo de su conversación en Twitter, ha asegurado a Digital Spy que no es la primera vez que él y su ídola intercambian mensajes y ella le ofrecía su sabiduría. No parece mentira, cuando el año pasado fue noticia por algo muy similar: entonces, ayudó a otro fan superar sus miedos para confesar a sus amigos que es gay. ¡Bien hecho, Rihanna Francis!

Thank you, I love you @rihanna pic.twitter.com/DsYHOTChxP

— سامر/Samer (@WaladShami) June 21, 2017