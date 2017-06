DJ Khaled no es número 1 con Rihanna por “poco”, pero ya tiene nuevo single de gran sample

Si ‘Grateful’, el nuevo disco de DJ Khaled, no arrasa, no será porque no lo haya intentado. Si ‘I’m the One’ con Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo de Migos y Lil Wayne fue número 1 inmediato tanto en Reino Unido como en Estados Unidos; antes había llegado otra canción reuniendo a Beyoncé y Jay Z, y ahora ‘Wild Thoughts’ con Rihanna (la canción más latina de esta), entra al puesto 3 de las listas británicas.

Es verdad que en número de streamings/ventas, ‘Wild Thoughts’ se ha quedado lejos del número 1, pero de no ser por ‘Despacito’ y el tema benéfico con Robbie Williams, Rita Ora, etc, del que hablábamos ayer, habría sido también número 1. ‘Wild Thoughts’ ha obtenido 59.608 puntos frente a los 101.000 de ‘Despacito’ y los 170.000 del single benéfico, es decir no tenía nada que hacer, pues ha sido duplicada y triplicada, ¿pero cuánto daría Katy Perry por un nuevo número 3 en este momento, aunque fuera junto a Calvin Harris?

En cualquier caso, solo 7 días después, DJ Khaled ya tiene un nuevo vídeo. Se trata de ‘On Everything’, una canción con Travis Scott, Rick Ross y Big Sean, cuyo vídeo es exactamente como imaginas, aunque lo que sí sorprende es ese sample de la recientísima “Under the Sun” de Mark Pritchard… ¡que a su vez sampleaba a Julie Andrews!