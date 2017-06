Eleven de ‘Stranger Things’, Ashton Sanders de ‘Moonlight’ y Paris Jackson, en ‘I Dare You’ de The xx

The xx han oído nuestras plegarias y hoy estrenan un vídeo para ‘I Dare You’, la canción más pop de su tercer disco, el excelente ‘I See You’, que ocupa un lugar destacado entre lo mejor de 2017 para nuestra redacción. El vídeo es una colaboración con Raf Simons (director creativo en Calvin Klein) y ha vuelto a ser dirigido por Alasdair McLellan, que ya se encargara del vídeo de ‘On Hold’ y también del ‘Say Something Loving’. Se nota porque la fotografía es muy parecida y sus protagonistas, similares. Si en ‘On Hold’ veíamos a adolescentes siendo ellos mismos o besándose, este vídeo arranca cuando una de las protagonistas pierde el autobús escolar.



La novedad en este vídeo de estética Sundance es que cuenta con rostros tan familiares como Millie Bobby Brown (Eleven en la serie revelación del año pasado, ‘Stranger Things’), Ashton Sanders de la oscarizada ‘Moonlight‘, Paris Jackson (hija de Michael Jackson), Ernesto Cervantes y Lulu. El grupo ha explicado que el vídeo es una “carta de amor para Los Ángeles, una ciudad cercana a nuestros corazones, donde escribimos y grabamos partes de nuestro disco ‘I See You'”. El vídeo de ‘On Hold’ ya era una dedicatoria a Marfa, Texas, donde se grabó otra parte del largo.

The xx actuaban recientemente en Primavera Sound.