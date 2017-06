Mogwai comparten su canción más “art-pop” y más “sing-along”

Mogwai tienen un nuevo disco preparado de cara al próximo 1 de septiembre. Se llama ‘Every Country’s Sun’ y de él conocemos el single ‘Coolverine’, que pasaba recientemente por nuestra sección “Estética de videoclip“. Nuestro crítico de cine, Joric, hablaba de lo que representaba el grito en este videoclip, citando otros famosos “gritos” anteriores: “el grito del protagonista de ‘Coolverine’ se transforma en un aullido cósmico y alegórico, en el recipiente sonoro de toda la angustia y la ira reprimida del hombre contemporáneo. Pero el sonido del grito no lo escuchamos. O no el que esperamos”.

Y ahora… nada de gritos. El grupo ha compartido ‘Party in the Dark’, un sorprendente single de música abiertamente pop, que no es instrumental, que contiene voces (!) y letra (!!) y que además podría ser el single luminoso de Death Cab for Cutie. La propia nota de prensa del sello de Mogwai dice que la canción es la más “art-pop” y “sing-along” de toda su discografía y estamos de acuerdo. El disco ha sido producido por el reputado Dave Fridmann, con el que no trabajaban desde ‘Rock Action’ en el año 2001.

Os recordamos que Mogwai preparan una gira mundial que les traerá a Madrid este otoño, en concreto el 25 de octubre.