Neil Young vuelve a clamar por el medio ambiente en la épica ‘Children of Destiny’

El ritmo de publicaciones de Neil Young está muy por encima de la media de la industria discográfica y nos está acostumbrando al menos a un lanzamiento al año. Si no dos, como el pasado 2016 cuando además de ‘Earth’, nuevo disco junto a Promise of the Real –banda que ya le acompañó en su disco de 2015 ‘The Monsanto Years’–, lanzó ‘Peace Trail’, inspirado en la lucha medioambiental de varias tribus de indios norteamericanos contra un gasoducto.

Ahora, el canadiense nos sorprende con una nueva canción lanzada con motivo de la celebración del 4 de julio, día de la Independencia de Estados Unidos. Se trata de ‘Children of Destiny’ y en ella vuelve a mostrar su enorme preocupación por el medio ambiente en una letra que reflexiona sobre la herencia ecológica que recibirán nuestros hijos y nietos. Lo hace, además, con un sonido verdaderamente épico, como de himno.

Y no es un decir: la grabación, realizada en directo en los célebres estudios Capitol de Hollywood, se llevó a cabo con los ya habituales Promise of the Real y una orquesta de 56 músicos y suena verdaderamente atronadora. Su vídeo alterna imágenes un tanto amateurs de Young interpretando el tema con escenas reales de la famosa Marcha de la Mujer del pasado año en Washington D.C., ciudades de Medio Oriente bombardeadas y celebraciones patrióticas yanquis. Esta composición, además, es una colaboración con Niko Bolas, un veterano productor con el que Young trabajara en discos tan conocidos como ‘This Note’s For You’ o ‘Freedom’. ¿Será el anticipo de su cuarto disco en poco más de dos años?