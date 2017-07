Por qué Cruïlla acaba de agotar abonos y entradas de viernes

Cruïlla anuncia que se han agotado los abonos para la edición que se celebra este fin de semana en el Fòrum de Barcelona, además de las entradas de día para la jornada del viernes. Solo quedan, pues, entradas para las jornadas de sábado y domingo, ¿cómo ha llegado la organización a apuntarse este tantazo? Aquí van algunas de las claves del éxito de Cruïlla, festival en el que nos congratula haber participado varios años consecutivos como medio colaborador.

Un cabeza de cartel poco visto en España

Cruïlla es conocido por traer a España a artistas que no se prodigan tanto en nuestro país como Kendrick Lamar, Lauryn Hill o Macklemore & Ryan Lewis. Jamiroquai tiene solo dos conciertos programados en España este año, uno de ellos en Cruïlla (el otro en Madrid en noviembre) y tampoco nos ha visitado tanto en los últimos años: la última vez que lo hizo fue en 2011 para presentar su anterior disco. Después volvió a salir de gira e incluso hizo 25 conciertos en 2013 según Setlist.fm, pero ninguno de ellos en nuestro país. En Cruïlla actúa el viernes y no es de extrañar que no queden entradas. Este es el vídeo que acaba de estrenar para ‘Superfresh’, una de las canciones que destacamos de su nuevo disco, ‘Automaton’.



Una “música ecléctica y libre de prejuicios”

La nota de prensa de Cruïlla que informa de que se han agotado las entradas habla de “música ecléctica y libre de prejuicios”. Parece que su estrategia ha funcionado y al público cada vez le da más igual que en un festival coincidan artistas tan aparentemente antagónicos como Los Fabulosos Cadillacs, Residente, Kase.O., The Prodigy, Pet Shop Boys, Benjamin Clementine, Aaron Chupa, Exquirla, The Lumineers, Die Antwoord o Youssou N’Dour, solo por mencionar unos pocos.







El sector indiemainstream encabezado por Two Door Cinema Club

Tan atractiva es la presencia en el cartel de Two Door Cinema Club como de otros grupos parecidos que han encontrado el éxito comercial gracias al boca a boca, llenando salas de conciertos como si fueran maisntream, como es el caso de Carlos Sadness, Neuman o Dorian, tres artistas que congregarán a grandes masas en el festival seguro.



Kase.O

Kase.O no aparece en primera línea del cartel del viernes pero es de los pocos en contar con un disco de oro reciente de toda la programación. Es ‘El círculo’, un disco notable que, como los grupos mencionados anteriormente, también congregará a miles de personas en Cruïlla, pues el rap y los estilos urbanos es uno de sus sellos de identidad.



Los cabezas del domingo

La jornada de domingo es menor, pero cuenta con dos cabezas de cartel tan diferentes como Jain, una estrella en Francia, país con el que Cruïlla ha extendido varios lazos; y Morat, entre los más populares de España, donde han arrasado con singles como ‘Cómo te atreves’, que lleva 82 millones de streamings. Barcelona es la tercera ciudad de todo el mundo que más escucha a los colombianos, pero es que además es la segunda ciudad de todo el mundo que más escucha a Jain.





La cuota folk o de tradición

Si el año pasado vimos en Cruïlla a Damien Rice o Cat Power, en 2017 la cuota “folk” o de tradición viene representada por un grupo superventas como es The Lumineers pero también por clásicos de los escenarios como son Ryan Adams y Ani DiFranco. Esto en el ámbito del blues anglosajón, pues el folk maliense también tendrá cabida en Cruïlla de mano de Toumani y Sidiki Diabaté o el reggae de mano de Delle (integrante de Seeed, que actuaron en el festival el año pasado).



Pet Shop Boys presentando un disco que no estaba nada mal

Por supuesto Pet Shop Boys siguen siendo grandes estrellas, pero su último disco no vendió lo esperado a pesar de estar muy bien. El dúo británico claramente es un reclamo en el festival por su historial de clásicos como ‘Always on My Mind’ o ‘West End Girls’, pero ‘Super’ contenía hits como ‘Groovy’ o ‘Say It to Me’ que aseguran un directo consistente y cargado de baile y dramatismo.



Die Antwoord vs The Prodigy

Estos iconos de lo grotesco tocaron seguidos en el festival MadCool de Madrid el año pasado, ambos con shows efectistas, como se esperaba de ellos, llenos de adrenalina y feísmo, y ahora ambos coinciden en Cruïlla aunque, eso sí, en días separados. Die Antwoord presentan su nuevo disco, mientras The Prodigy, que no publican álbum desde 2015, seguramente harán un repaso a sus mejores canciones.





La buena letra pequeña

Exquirla (el grupo de Toundra y Niño de Elche), Enric Montefusco, Tremenda Trementina, Luthea Salom, Nicola Cruz o Dorian Wood son algunos de los nombres en la letra pequeña del cartel de Cruïlla más atractivos.





No hay apenas solapamientos y los conciertos principales duran 90 minutos

Una hora y media es el tiempo que actuarán Jamiroquai, Pet Shop Boys o Die Antwoord, que además no solapan con nada. Por ejemplo Two Door Cinema Club, The Lumineers y Jamiroquai tocan uno después del otro sin problema. Sí solapan, en cambio, algunos artistas como Ani DiFranco y Youssou’N Dour, Ryan Adams y Txarango y Residente y Parov Stelar.