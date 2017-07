Ed Sheeran “abandona” Twitter harto de los abusones; Lady Gaga le defiende

Ed Sheeran ha abandonado Twitter. No, su cuenta no ha sido cerrada y de hecho la última publicación de Sheeran en la plataforma es del 4 de julio. Pero Sheeran ha contado a The Sun que ya no atiende a la actividad en Twitter harto de que los abusones de internet le propinen insultos sin ton ni son.

El cantante ha dicho que se “ha hartado completamente de Twitter”. “No puedo leerlo, me meto en Twitter y solo hay gente diciendo cosas hirientes. Un comentario te arruina el día. La mayor rallada que he tenido es intentar averiguar por qué la gente me odia tanto”. Sheeran asegura además que para recibir amonestaciones de la gente en Twitter ya tiene a sus padres.

Al parecer, uno de los grupos de abusones más potentes con los que Sheeran ha tenido que lidiar son “Little Monsters”. “[Varios fans de Lady Gaga] leyeron una entrevista de la que asumieron que hablaba de Lady Gaga y se pusieron a odiar a saco”, ha apuntado. Y no tenía nada que ver con eso en absoluto.

Gaga, que se ha enterado del asunto, ha acudido a Instagram para defender a su colega, escribiendo: “Qué talento tan increíble, adoro a Ed y se merece todo el amor y respeto que los humanos se merecen. Desearía que toda la gente en internet fuera positiva y amable y que tomara partido en crear una comunidad online bondadosa y capaz de empoderar, no odiosa e hiriente. No existe motivo para derribar a una artista solo porque esté en lo más alto. Intentad ser más buenos: ese debería ser vuestro primer deber para con la humanidad”.