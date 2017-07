Kele Okereke reafirma su giro country en la emotiva ‘Streets Been Talkin’ y anuncia disco

El 6 de octubre se publica ‘Fatherland’, el nuevo disco de Kele Okereke, que acaba de anunciarse y no tendrá nada que ver con los últimos trabajos electrónicos del cantante de Bloc Party, presentados en realidad con su nombre pero sin su apellido, y que parecen ya cosa del pasado.

En los últimos meses Okereke ha dado un sorprendente giro a la música de raíz americana, como ha demostrado su emocionante single ‘Yemaya’, en la onda de Nick Drake, y su nuevo single viene a reafirmar el cambio.

‘Streets Been Talkin’ es otra canción de raíces con flautas, cuerdas y una melodía clásica -en este caso presenta un claro fondo de “big band”-, que además se presenta con un vídeo estático de un enorme campo. Okereke dice que ‘Streets Been Talkin’ es “una oda agridulce al amor romántico y al paso del tiempo”. El álbum contiene colaboraciones de Olly Alexander de Years & Years y Corinne Bailey Rae.

‘Fatherland’:

01 Overture

02 Streets Been Talking

03 You Keep On Whispering His Name

04 Capers

05 Grounds For Resentment (ft Olly Alexander)

06 Yemaya

07 Do U Right

08 Versions of Us (ft Corinne Bailey Rae)

09 Portrait

10 Road to Ibadan

11 Savannah

12 The New Year Party

13 Royal Reign