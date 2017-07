Exquirla / Para quiénes aún viven

Confieso que me ha costado enfrentarme a ‘Para quiénes aún viven’, el primer disco de Exquirla. Y la culpa (o el mérito, más bien) no es exactamente de la música que desarrolla Toundra con el mejor vocalista imaginable para sus epopeyas de rock furibundo y metal pesado y paisajista, el cantaor heterodoxo Niño de Elche. Contreras, de hecho, no aporta más flamenco a la ecuación que su singular y reconocible quejío: no estamos ante una fusión de estilos como lo fuera ‘Omega’ o los discos de sus herederos Los Evangelistas. Es una suma de uno más uno.

En realidad, y entiéndaseme, la música es lo de menos o, si no lo de menos, es solo un elemento de ‘Para quiénes aún viven’. Porque los textos del vasto poema ‘La marcha de 150.000.000’ del autor valenciano Enrique Falcón en los que se basan estas canciones son el tercer lado de un triángulo que trasciende el rock. De hecho, Falcón se ha implicado en el proyecto hasta el punto de adaptar al formato y actualizar (originalmente lo escribió en 2002) algunos los fragmentos empleados y recitar algunas potentes líneas en ‘Canción de E’, su canción.

Los cuatro Toundra y Francisco Contreras tenían claro que su alianza debía ser de calado, no un simple disco colaborativo. Querían que tuviera peso, alcance y compromiso. Por eso el autor de ‘Voces del extremo’ propuso al combo madrileño la obra de Falcón, unos textos brutales que, sin emitir más juicio que el de la razón, la empatía y la comprensión, observaban ya a principios de siglo el Drama de los refugiados de guerra. Entonces eran los afectados por la Guerra de los Balcanes, hoy los de los diferentes conflictos en Oriente Próximo. Suyo, del desgarrador lirismo de sus palabras, es “la culpa” de que ‘Para quiénes aún viven’ (doble cita en voz de los caídos a nuevas víctimas y todos los verdugos –activos o pasivos– en su título) requiera coraje y entrega. Rock y voz, con sabiduría y talento, se enfrentan o esconden, acarician y golpean de acuerdo a la palabra.

‘Destruidnos juntos’, ‘El grito del padre’, ‘Hijos de la rabia’, ‘Un hombre’, ‘Canción de E’ y ‘Europa muda’ (cito los cortes más largos, que casualmente o no son los más poderosos, evocadores y estremecedores de todo el conjunto) son pirámides de base triangular elevadas sobre las lágrimas, la sangre, la piel, la suciedad, el miedo, el odio, la ira, la violencia y la desolación que vemos conmocionados pero cómodamente sentados por televisión, desde nuestro lugar de privilegio. Monumentos terroríficos articulados por las palabras de Falcón: “Y al final se desentierren / 20.000 flores negra / 20.000 flores blanca / 20.000 espaldas con capuchas y electrodos: Bajo un régimen de aislamiento (‘Destruidnos juntos); “Programaron su hora / A un hombre / Capuchas en la cabeza / A un hombre / Insulto en la bañera / A un hombre / La toalla empapada / A un hombre.” (‘Un hombre’). Y detengámonos, por favor, en un fragmento de ‘Europa muda’, que cierra el disco:

“Un arcángel rasgará los uniformes

Rasgará las banderas asesinas

Rasgará los himnos nacionales

Devolved el cadáver de mis hijos

El cadáver de mis hijos a la madre

La madeja de mi niño partido en dos

Cuando tu hija ensartada en el poste

Dime ahora quién te nombra

Dime ahora quién ha ganado

800.000 obuses sobre Sarajevo

Ya no quiero descender por tu patria

Ya no puedo recoger tu bandera

Y guardarla en el cajón de los miedos

Ya no tengo intención de cuadrarte más las cuentas

Ya no puedes contar más conmigo

No podrás descender a mi casa

No podrás desvestir a las muñecas

No podrás esconderte más del lobo

Son otros mis amigos, ya no hay tiempo

No sobran ni dos balas más de tiempo

En vomitar tu nombre, Europa“

No sé si habrá un nuevo disco de Exquirla en el futuro. Si no lo hay, la existencia del proyecto ya estará más que justificada pues es un auténtico reto, una pieza que respira un carácter único, probablemente no el disco que más vayamos a escuchar este año (porque requiere dedicación, no escuchas ligeras) pero sí uno de los que dejarán una huella más profunda. Y si lo hay, no me gustaría estar en la piel de los cinco a la hora de dar el paso siguiente a una obra como ‘Para quiénes aún viven’.

Exquirla actúan este sábado 8 de julio en Cruïlla Barcelona Festival.

Calificación: 8,4/10

Lo mejor: ‘Un hombre’, ‘Destruidnos juntos’, ‘Europa muda’, ‘Canción de E’

Te gustará si te gusta: cualquier disco de Toundra, ‘Sí, a Miguel Hernández’ de Niño de Elche, Viva Belgrado

Escúchalo: “>Spotify