Robbie Williams enseña el culo para promocionar ‘Under the Radar Volume 2’

Robbie Williams va a sacar este verano una nueva colección de descartes similar a la que ya entregó hace un par de años. Se llama, de manera muy imaginativa, ‘Under the Radar Volume 2’ e incluye descartes de sus discos de los que a pesar de todo se muestra “muy orgulloso”, como indica en el vídeo que ha realizado para promocionar el disco. En el vídeo, de 1 minuto de duración, también muestra la portada del disco, una foto de quien suponemos él mismo escalando un árbol, en culos. No es la primera vez que lo muestra, ya lo hizo en Take That y en muchas otras ocasiones, pero aquí está en cualquier caso: la mejor manera de promocionar unas caras B, ¿no es cierto?

Pese al susto inicial, por la tibia recepción hacia ‘Party Like a Russian’, Robbie Williams ha salvado los muebles en cuanto a resultados de su último álbum, ‘The Heavy Entertainment Show’. A su nuevo disco de platino en Reino Unido contribuyó la edición a tiempo para Navidad y también la buena aceptación de la bonita balada ‘Love My Life’, que con 20 millones de reproducciones en Spotify, duplica el número de ‘Party Like a Russian’. Os recordamos que la gira veraniega de Robbie no pasa por España.