Salto del rock oscuro de Protomartyr al nivel Swans/Nick Cave en ‘A Private Understanding’

Protomartyr, el grupo de Detroit liderado por el carismático vocalista Joe Casey, se ha propuesto dar un salto cualitativo y cuantitativo con su próximo disco, tras consolidar su propuesta outrock –entre The National y iceage– con álbumes como ‘Under Color of Official Right’ y ‘The Agent Intellect’. Bajo el auspicio de Domino Records, el próximo 29 de septiembre ponen a la venta su cuarto disco de estudio ,’Relatives In Descent’, producido por la banda junto a Sonny DiPerri (Animal Collective, Deradoorian, Dirty Projectors). Y, a juzgar por su primer avance, no podía resultar más interesante.

En ‘A Private Understanding’ Protomartyr parecen elevar su propio listón compositivo y, a la vez, su capacidad para desafiar al oyente, situándose en una esfera sonora que no dista demasiado de los últimos trabajos de Swans o los discos de los 80 de Nick Cave & The Bad Seeds. Percusiones no-wave, guitarras tensas, la voz de Casey en una especie de spoken-word que conduce hacia ese estribillo que cambia de ritmo e intensidad hasta que llega la enorme coda final… El magnetismo de esta canción es instantáneo.

Se apoya, además, en un gran lyric-video. De atmósfera inquietante, situado en un bar en el que todo el mundo fuma de forma casi agónica entre platos de comida y vasos de bebida, brilla la figura de un hombre de edad avanzada que parece perdido en medio de la habitación, recitando las palabras de Casey pero en espasmos y tics, que incluso siguen los guitarrazos de la canción. Aunque no lo parezca, se trata de un actor: se llama Marty Smith y es oriundo de Detroit, como el grupo. Ahora ya solo queremos saber y escuchar más de ‘Relatives In Descent’.