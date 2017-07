Torres juega con los roles sexuales en el vídeo de ‘Three Futures’, de sorprendente final

Torres, la artista que nos conquistara con su formidable debut homónimo y después publicara en 2015 el disco ’Sprinter’, está de regreso con un álbum que sale a la venta el próximo 29 de septiembre. De él ya conocíamos un tema de llamativo vídeo titulado ‘Skim’ y ahora es el turno de conocer el vídeo realizado precisamente para la canción titular de ese largo, ‘Three Futures’.

El vídeo igualmente destacado para esta canción, bajo la dirección de Ashley Connor, presenta a la artista desempeñando tres roles distintos: en uno pasa la aspiradora, en otro se bebe en una copa, en otro toca la guitarra incluso dentro de la ducha. ¿Acaso hombre, mujer y artista? Si bien según la nota de prensa el disco va “enteramente sobre usar el cuerpo que nos ha sido dado como mecanismo de gozo”, este vídeo parece tratar también el tema de los roles de género, aunque llevando a un inesperadísimo final… sí, relacionado con la idea de “gozar” del propio cuerpo.

Este será el tracklist del álbum que sale a principios de otoño:

01 Tongue Slap Your Brains Out

02 Skim

03 Three Futures

04 Righteous Woman

05 Greener Stretch

06 Helen in the Woods

07 Bad Baby Pie

08 Marble Focus

09 Concrete Ganesha

10 To Be Given a Body