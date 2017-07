Captains / Captains

Si el mundo fuera justo se hablaría de Captains mucho, muchísimo más. El proyecto liderado por el productor David Baldo (León Benavente o Hinds son sólo dos de las bandas que han pasado por su estudio) y la cantante alemana Fee Reega (cuyo tétrico sentido del humor ya reseñamos hace unos años cuando editó ‘La Raptora’, aunque desde entonces ha lanzado dos álbumes más en solitario igual de interesantes) es de esos que, desde la primera escucha, te dejan hipnotizado por lo bien engrasado que está a pesar de que dispara hacia diversas dianas sonoras como la electrónica, el folk y, sobre todo, el post-punk.

Como si de una versión mejorada de Violeta Vil se tratara, Captains sobresalen por la enigmática presencia de una Reega que aquí borda su papel de hechicera y femme fatale amenazante. Ya sea reviviendo a los muertos en la krautrock ‘Gracias por Dejarme’ o estando siempre alerta con una pistola al lado de la almohada en la frenética y muy Savages ‘Noisy’ (con mención especial a la batería apisonadora de Oscar SD y el bajo galopante de Aaron Dall), la alemana se mete muy acertadamente en su papel y brilla con luz propia en unas canciones sobradamente cinéticas que, en ese último tramo más sosegado formado por ‘How He Disappears’ y ‘Twisted’ (con esa viola gentileza de Sara Muñiz), bien podrían formar parte de la banda sonora de ‘Twin Peaks’ o cualquier otra ida de olla lynchiana.

Aunque hay más: los aderezos electrónicos de ‘I’m Your Ship’ casan a la perfección con el resto del minutaje, y las guitarras sumergidas en pedales de la sensual al igual que bailable ‘Touch Me, I’m Driving’ junto a la fuerza de la sección rítmica de ‘Heavy Metal Works’ son de lo mejor que puede encontrarse en este disco que cuenta con una estética sonora tan bien definida que, para nada, parece un disco de debut.

Desconocemos en qué quedará esto teniendo en cuenta que todos sus protagonistas andan más que atareados en sus propios proyectos personales. No obstante, y ciñéndonos al presente, estas canciones bien merecen tener un hueco entre lo mejor del año. Sin duda, uno de los proyectos nacionales más interesantes que nos han llegado en los últimos meses.

Calificación: 8 /10

Lo mejor: ‘I’m Your Ship’, ‘Heavy Metal Works’, ‘Noisy’, ‘Touch Me, I’m Driving’

Te gustará si te gustan: Violeta Vil, El Columpio Asesino y Savages

Escúchalo: Spotify