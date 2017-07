Las 10 mejores canciones de Florence + the Machine

Los usuarios del foro de JENESAISPOP han participado en los últimos meses en un nuevo “survivor” dedicado a Florence + the Machine. El objetivo ha sido consensuar sus diez mejores canciones. Todas las canciones seleccionadas han sido publicadas oficialmente por Florence + the Machine en sus tres discos de estudio, ‘Lungs’, ‘Ceremonials’ y ‘How Big, How Blue, How Beautiful’ (lo que incluye canciones de regalo como maquetas o descartes), aunque también se han tenido en cuenta colaboraciones.

El proceso de eliminación ha sido el siguiente: en primer lugar se ha realizado una ronda de votaciones por disco (a disco por semana) para eliminar las peores canciones de cada disco y dejar las cuatro mejores. Después, de entre las canciones salvadas se han escogido las tres mejores, y las cuartas de cada disco han pasado a una ronda de repesca, con la posibilidad de que solo una pudiera salvarse y entrar en el top 10 final. En la ronda final, los usuarios han votado sus tres canciones favoritas de entre las nueve seleccionadas, otorgándoles 1, 3, o 5 puntos. La canción repescada ha cerrado el top 10.

En cualquier caso, así ha quedado la lista de 10 mejores canciones de Florence + the Machine para los usuarios de JENESAISPOP. Los tres discos del grupo han quedado dignamente representados: de hecho, cada disco ha metido tres canciones por igual, lo que suma nueve canciones, a las que se suma cerrando el top 10 la colaboración de rigor, ‘Sweet Nothing’ con Calvin Harris, que tampoco podía faltar. Puede decirse que es un top 10 perfecto. Por supuesto se echa de menos ‘You’ve Got the Love’, pero parece difícil imaginar una lista más representativa de lo mejor de Florence + the Machine en cualquier caso.

Agradecemos a Terated por haber llevado el survivor a cabo.

10 mejores canciones de Florence + the Machine:

1. Dogs Days Are Over

2. Shake It Out

3. Queen Of Peace

4. No Light, No Light

5. What The Water Gave Me

6. Cosmic Love

7. What Kind Of Man

8. Rabbit Heart ( Raise It Up)

9. Sweet Nothing

10. How Big, How Blue, How Beautiful